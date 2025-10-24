پخش زنده
۲ مانور تخصصی اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات جادهای در بندر امام خمینی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان گفت: در مانور اطفای حریق، سناریوی بروز آتشسوزی ناشی از استفاده از پمپ غیراستاندارد در عملیات تهروبی یکی از مخازن پایانه نفتی این مجتمع بندری اجرا شد.
ابوطالب گرایلو افزود: عملیات اطفا در مراحل مختلف با همکاری ۱۵ نیروی عملیاتی و با استفاده از خودروی فرماندهی، سه دستگاه خودروی عملیاتی، یک دستگاه آمبولانس، خودروی HSE و یگان حفاظت انجام گرفت.
وی خاطرنشان کرد: در ادامه، نیروهای آتشنشانی بندر با بهکارگیری مانیتور خودرویی و اجرای عملیات خنکسازی، کنترل کامل آتش را در شرایط شبیهسازیشده بهدست گرفتند.
وی ادامه داد: در این مانور، تیمهای امدادی با تثبیت و باز کردن خودرو توسط تجهیزات هیدرولیک، مصدوم محبوس را از خودرو خارج و عملیات امداد و نجات را با موفقیت به پایان رساندند و سپس مصدوم جهت اقدامات درمانی به مراکز درمانی اعزام شد.