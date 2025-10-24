اعضای مجالس کشور‌های جهان در یکصد و پنجاه و یکمین اجلاس اتحادیه بین‌المجالس در ژنو، تعهد خود را به پاسداشت حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حمایت از اقدامات انسان‌دوستانه در شرایط بحران تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما در بیانیه پایانی اجلاس ضمن اشاره به افزایش بی‌سابقه درگیری‌های مسلحانه و آسیب‌پذیری جدی غیرنظامیان، به‌ویژه زنان، کودکان، سالمندان و آوارگان، بر ضرورت حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی، بیمارستان‌ها و کارکنان درمانی و امدادی تأکید شده است. در این بیانیه که با برخی پیشنهاد‌های اصلاحی و تکمیلی هیئت پارلمانی جنهوری اسلامی ایران تصویب شد یادآور شده است که همه پیمان‌های ژنو و شیوه نامه‌های الحاقی، حداقل اصول مشترک انسانیت در جنگ را تعیین کرده و همه طرف‌های مخاصمه بدون استثناء موظف به رعایت آنها هستند.

در این بیانیه همچنین تأکید شده است که استفاده از سلاح‌هایی با آثار بلند مدت انسانی مانند مین‌های ضدنفر و مهمات خوشه‌ای باید ممنوع شوند.

دیگر اینکه؛ قطعنامه‌ها و اسناد صادر شده در اجلاس بین المجالس جهانی در سازمان ملل ثبت می‌شود و اجلاس به همه کشور‌های عضو توصیه می‌کند آن را در کشور‌های خود به صورت قانون و مقررات قانونی وضع و تبدیل کنند.

در بخش دیگری از بیانیه، نسبت به سیاسی شدن کمک‌های بشردوستانه و کاهش بودجه جهانی امدادرسانی هشدار داده شده و از دولت‌ها خواسته شده است که دسترسی سریع و بدون مانع کمک‌های انسان‌دوستانه را تضمین کنند و از نهاد‌هایی مانند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان‌های امدادی سازمان ملل پشتیبانی مالی و سیاسی نمایند.

بر اساس این بیانیه نمایندگان پارلمان‌ها همچنین متعهد می‌شوند که:

اجرای حقوق بین‌الملل بشردوستانه را در قوانین داخلی تقویت کنند.

آموزش این اصول را در نیرو‌های مسلح نهادینه نمایند.

سازوکار‌های برخورد با نقض IHL و جنایات جنگی را به‌طور مؤثر اجرا کنند.

از فعالیت نهاد‌های انسان‌دوستانه مستقل حمایت کنند.

مشارکت زنان و جوانان را در فرایند‌های تصمیم‌گیری مرتبط با صلح و امنیت افزایش دهند.

و از دیپلماسی پارلمانی برای ترویج همبستگی، گفت‌و‌گو و چندجانبه‌گرایی بهره بگیرند.

در پایان، اعضا بر ضرورت تقویت نقش IPU در حمایت از حقوق بشردوستانه و همکاری با صلیب سرخ و سازمان ملل تأکید کرده و متعهد می‌شوند که این دستورکار را در پارلمان‌های خود پیگیری و اجرا کنند.

هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رییس مجلس طی ۵ روز با شرکت و سخنرانی در جلسات مجمع عمومی؛ کمیته‌های تخصصی یا ارائه پیشنهادی‌هایی به مجمع و کمیته‌ها و دیدار‌های دوجانبه با شماری از هیئت‌های پارلمانی کشور‌های مختلف به رایزنی پرداخت. محکوم کردن و در خواست مجازات رژیم صهیونیستی و آمریکا در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و همچنین نسل کشی و جنایات ضد انسانی در غزه از محور‌های مهم رایزنی هیئت پارلمانی کشورمان بود.