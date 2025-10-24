وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان پس از قرعه کشی و مشخص شدن همگروهی‌های ایران در بازی‌های کشور‌های اسلامی، از حضور پر قدرت تیمش در این بازی‌ها خبر داد.

سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان: برای مردم، ایران و پرچم با تمام توان بازی می‌کنیم

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، وحید شمسایی سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان پس از قرعه کشی مسابقات فوتسال بازی‌های کشور‌های اسلامی ریاض در خصوص وضعیت تیم‌های حاضر در این دوره از بازی‌ها اظهار داشت:انتخاب تیم‌هایی حاضر در این رویداد بر اساس رنکینگ و حضور در جام جهانی اخیر بوده است. تیم‌های ازبکستان، افغانستان و تاجیکستان جزو ۴ تیم برتر آسیا و تیم‌های با کیفیت هستند که در چند سال اخیر با عملکردشان جواز حضور در این بازی‌ها را کسب کرده‌اند و از رقبای اصلی ما در مسابقات آسیایی هستند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر لیبی سبقه قهرمانی در قاره آفریقا را دارد و آذربایجان نیز یکی از تیم‌های پر قدرت با نتایج خوب در اروپا هست و از بازیکنان برزیلی هم که تبعه کرده در ترکیب تیم استفاده می‌کند و در نهایت در راس این هرم مراکش قرار دارد که جز ۳-۴ تیم برتر دنیاست. این تیم در فوتبال هم قهرمان جهان شده و با برنامه ریزی مدونی که در این چند سال داشته قرار گرفتن در بین تیم‌های برتر دنیا را نیز به کارنامه اش افزوده، به نحوی که بازیکنانش همه در لیگ‌های برتر مثل پرتغال، اسپانیا، ایتالیا و فرانسه بازی می‌کنند.

شمسایی ادامه داد: بزرگ‌ترین چلنج ما در بازی‌های کشور‌های اسلامی مسابقه با تیم با کیفیت مراکش خواهد بود، تیمی که در جام جهانی قبلی مقابل ما پیروز شد.

وی اضافه کرد: تا پیش از اعزام به بازی‌ها ما تنها چند روز زمان تمرینی داریم، چراکه بازیکنان درگیرلیگ‌های خودشان هستند، اما جای امیدواری اینجاست که بازیکنان مصدوم و غایب در دو تورنمنت قبلی به تیم اضافه خواهند شد و با تیم کامل در این رویداد بزرگ شرکت خواهیم کرد.

شمسایی با اشاره به اهمیتی که این بازی‌ها برای کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش دارد افزود: تمام تلاش ما برای سرافرازی نام ایران و اهتزاز پرچم است.

وی با تاکید بر اینکه دنیای حرفه‌ای امروز دیگر دنیای نام‌ها و عناوین نیست و دنیای تلاش است، گفت: ما تلاش می‌کنیم بهترین عملکرد خودمان را داشته باشیم و من از همینجا قول میدم با تمام وجود برای سربلندی و اعتلای نام کشورمان و اهتزاز پرچم مقدسمان بجنگیم و از روزی که وارد ریاض می‌شویم با تمرکز بالا در مسابقات حاضر شویم.

شمسایی ادامه داد: بر اساس برنامه اولین مسابقه ما با مراکش خواهد بود که قطعا رقابتی سخت و نفس گیر است. در دومین بازی با افغانستان و سومین دیدار نیز با تاجیکستان رو‌به‌رو خواهیم بود که هیچ کدام دست و پا بسته نیستند.

سرمربی تبم ملی فوتسال کشورمان اضافه کرد: آنچه برای ما حائز اهمیت بوده و هست داشتن بهترین عملکرد است که به همین منظور همه یکصدا یک هدف را دنبال می‌کنیم که چیزی جز شادی دل مردم ایران نیست.

شمسایی اضافه کرد: ما هیچ عقب گردی نخواهیم داشت، قطعا صد خود را خواهیم گذاشت و با بهترین‌ها راهی ریاض می‌شویم تا برای مردم، ایران و‌پرچم با تمام توان بازی می‌کنیم.