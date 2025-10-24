پخش زنده
۸۸ درصد از سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون متر مکعب آب آذربایجان غربی در بخش کشاورزی مصرف میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ معاون اجرایی رئیسجمهوردر جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی که با حضور رئیس جمهور برگزار شد با تشریح شاخصهای جمعیتی-اقتصادی- اجتماعی- سیاسی و زیر بنایی استان گفت: مجموع آب قابل استحصال در آذربایجان غربی به سه میلیارد و ۶۲۲ میلیون متر مکعب میرسد که ۸۸ درصد از این میزان معادل سه میلیارد و ۲۰۵ میلیون متر مکعب در بخش کشاورزی مصرف میشود که درصورت مدیریت مصرف و اصلاح الگوی کشت و روشهای آبیاری میتوان مشکل آب شرب استان را حل کرد.
محمد جعفر قائم پناه افزود: ۱۰ درصد از منابع آبی استان معادل ۳۵۵ میلیون مترمکعب در بخش آب شرب و ۲ درصد معادل ۶۲ میلیون مترمکعب در بخش صنعت مصرف میشود.
وی درادامه گفت: از مجموع آب مصرفی بخش کشاورزی، یکمیلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب از منابع زیرزمینی و یکمیلیارد و ۸۰۰ میلیون مترمکعب از منابع سطحی تأمین میشود.
معاون اجرایی رئیسجمهور گفت: در بحث جایگزینی منابع تامین انرژی در دولت چهاردهم در استان برای تولید ۲۱ مگاوات برق خورشیدی ظرفیت سازی شده است و واحدهای تولید ۴۴ مگاوات دیگر نیز درحال ساخت است.