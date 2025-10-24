به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش در حاشیه آغاز اجرای این طرح ملی گفت: اجرای طرح کشوری مهارت آموزی ورزشی از منویات رهبر معظم انقلاب، تکالیف برنامه هفتم، اسناد بالادستی، سند تحول بنیادین و برنامه درس ملی است.

محمد جعفری افزود: با پوشش یک و نیم میلیون دانش آموز از ۷۳۷ منطقه کشور، اجرای این طرح کشوری ویژه پایه‌های چهارم تا نهم (دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه) در سال تحصیلی جاری در مدارس آغاز شد.

وی گفت: محتوای آموزش مهارت رشته‌های ورزشی در پایه چهارم، طناب زنی/پنجم، تنیس روی میز/ششم، دو ومیدانی/هفتم، بسکتبال/هشتم، والیبال و پایه نهم هندبال است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش افزود: با توجه به امکانات ورزشی و علاقه مندی دانش آموزان، در این پایه‌ها، رشته فوتسال هم مجوز مهارت آموزی در زنگ ورزش را دارد.

جعفری گفت: بعد از آموزش و ارزیابی دانش آموزان، به منتخبان، گواهی صلاحیت در آن رشته ورزشی داده می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری ۳۴ هزارو ۲۵۰ معلم تربیت بدنی در مدارس کشور فعال هستند افزود: با توجه به تحصیل ۱۶ میلیون دانش آموز، ۱۵ هزار معلم ورزش کمبود داریم.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزی در کشور را ۳۸ صدم متر مربع اعلام کرد و گفت: از این میزان، ۲۱ صدم آن درون‌مدرسه‌ای است و هدف‌گذاری ما رساندن آن به یک متر مربع است و برای این منظور، ساخت دو هزارو ۸۶۲ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای را در دستور کار داریم.

محمدرضا نظریان مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان نیزگفت: تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های تربیت‌بدنی را به‌صورت برنامه‌محور و فراگیر پیش ببریم و مدیران و معلمان توجیه هستند که اهمیت به ورزش، در افزایش میزان یادگیری دانش آموزان تأثیرگذار است.