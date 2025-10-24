روز دوم رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان به میزبانی چین و در سالن «تایهو» مرکز نمایشگاهی شهر ووشی با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- کیلوگرم آقایان و ۴۹- کیلوگرم بانوان آغاز می‌شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، جدول رقابت‌های روز دوم بیست و هفتمین دوره مسابقات جهانی تکواندو از سوی فدراسیون جهانی اعلام شد که مهلا مومن زاده و مهدی حاجی موسائی در اوزان ۴۹- کیلوگرم بانوان و ۶۳- کیلوگرم آقایان هر دو نماینده کشورمان رقبای خود را شناختند.

بر اساس قرعه کشی صورت گرفته شنبه مورخ سوم آبان ماه؛ مهدی حاج موسایی در وزن ۶۳- کیلوگرم که ۶۹ تکواندوکار حضور دارند، دور نخست باید با «مکینتاش» از انگلیس پیکار می‌کند و سپس با برنده دیدار آلبانی و لهستان پیکار می‌کند. همچنین نمایندگان بوسنی و هرزگوین، روسیه، لبنان و ترکیه نیز در سمت جدول ما قرار دارند.

در وزن۴۹- کیلوگرم نیز ۵۰ تکواندوکار حضور دارند که مهلا مومن زاده ابتدا به دیدار «کارابو کولا» از بوتسوانا مبارزه می‌کند و سپس به دیدار با «فوفونا» از فرانسه خواهد رفت. در سمت جدول مهلا، نمایندگان کره جنوبی، کوبا و ازبکستان حاضر هستند.

امروز جمعه دوم آبان ماه؛ در روز نخست مسابقات، ناهید کیانی و آرین سلیمی نمایندگان کشورمان بودند که توفیقی در کسب مدال نداشتند.

بیست‌وهفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان با حضور ۹۸۹ تکواندوکار از کشور‌های مختلف به مدت هفت روز در ووشی چین برگزار خواهد شد.