نماینده ولی فقیه در استان یزد: دشمن نه با توپ و تانک، بلکه با رسانه، فساد، شایعهسازی و نفوذ فکری و عقیدتی وارد میدان شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد که در مسجد ملااسماعیل برگزار شد، با بیان اینکه دشمنان تمام توان خود را برای دور ساختن مردم از آرمانها به کار بستهاند، تصریح کرد: یاد خدا و آرمانهای انقلاب اسلامی همواره زنده خواهد ماند.
وی افزود: همانگونه که زینب کبری (س) با صبر و مقاومت دشمن را شکست داد، ملت ایران نیز باید با اتحاد و پایداری در برابر جبهه کفر و دشمنان انقلاب ایستادگی کنند.
امام جمعه یزد تصریح کرد: امروزه وارد مرحلهای تازه از جنگها شدهایم؛ جنگی ادراکی و تبلیغاتی که دشمن نه با توپ و تانک، بلکه با رسانه، فساد، شایعهسازی و نفوذ فکری و عقیدتی وارد میدان شده است.
وی ادامه داد: برای مقابله با این جنگ نرم به آگاهی و هوشیاری نیاز داریم و باید با همت و تلاش تحریمها را خنثی کنیم. ایران کشوری بزرگ و برخوردار از مردم و جوانان توانمند است که در مسیر پیشرفت علمی حرکت میکند و برای ادامه این مسیر به صبر و مقاومت نیاز دارد.
آیت الله ناصری اظهار داشت: حل مشکلات اقتصادی، قناعت، صرفهجویی و امید به عنایات الهی، راه رسیدن به عاقبتبهخیری ملت ایران و نابودی دشمنان را هموار میکند.
نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به ایام ولادت حضرت زینب کبری (س) گفت: نمیتوان حق شخصیت ایشان را به طور کامل ادا کرد. چه در تاریخ و چه امروز، زینب کبری نمونه انسان کامل، مجاهد، عارف بالله، بانوی عفیف و باحیا و الگوی صبر و مقاومت است.
وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) پس از شهادت ۱۸ تن از عزیزانش در واقعه کربلا، شاهد آتش زدن خیمهها و تحمل مصائب سنگین بود، افزود: این بانوی بزرگ با مقاومت و صبر بالای خود در برابر دشمن ایستاد.
آیتالله ناصری در پایان، با تبریک روز پرستار، از تلاشهای این قشر زحمتکش قدردانی کرد و از مسئولان خواست توجه بیشتری به مشکلات و مطالبات پرستاران داشته باشند.