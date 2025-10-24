پخش زنده
در قالب چهارمین جشنواره و نمایشگاه بین المللی غذاهای سنتی و محلی ارومیه، کارگاه سفره ملل با هدف معرفی اشتراکات فرهنگی کشورهای همسایه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی گفت: یکی از برنامههای جانبی چهارمین جشنواره و نمایشگاه بینالملی غذاهای سنتی و محلی ارومیه ، برگزاری کارگاه سفره ملل بود که در آن کارگاه ، بخشی از صبحانه وان معرفی و ارائه شد.
مرتضی صفری افزود: در این کارگاه، به نحوه طبخ و تشابه آداب و رسوم کشورهای ایران و ترکیه اشاره و ریشههای فرهنگی آن بررسی شد.
وی گفت : در این سفره بخشی از صبحانههای ارومیه و وان ارائه شد که نشاندهنده اهمیت غذاها و توجه ویژه به سلامت و تنوع غذاها در دو کشور ایران و عراق بود که مورد استقبال شرکت کنندگان قرار گرفت.
مدرس این کارگاه، یک سرآشپز مطرح اهل ترکیه به نام یوسف کوناک بود که با تهیه و سرو ۵۰ هزار صبحانه در یک ساعت، نامش در کتاب رکوردهای گینس به ثبت رسیده است.