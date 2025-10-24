پخش زنده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مسئولین سازمان برنامه موظفند بودجه سال ۱۴۰۵ را در تاریخ یکم دی ماه و بودجه شرکتهای دولتی را در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه درباره چرایی بررسی نحوه تنظیم بودجه سنواتی در کمیسیون برنامه و بودجه گفت: با توجه به اصلاحات ماده ۱۸۲ قانون آئیننامه داخلی مجلس، دیگر ما نمی توانیم احکامی را در بودجه منعکس کنیم.
نماینده مردم «تربتحیدریه و مه ولات» در مجلس با اشاره به دغدغه دولت در این زمینه افزود: دولت در این بخش نگران است که نکند، انسدادهایی در مسیر بودجهنویسی پیش بیاد، لذا قصد دارد برخی مواردی که در قوانین بودجه سالهای قبل موجود بوده را به عنوان قانون دائم آورده تا ما در بودجه نسبت به آنها تصمیمگیری کنیم چراکه ما قانون دیگری نداریم تا نسبت به آن تصمیم گیری کنیم. بنابراین این موارد یا در قالب پیشنویس نحوه تنظیم بودجههای سنواتی و یا تحت لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۳) در مجلس مطرح خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تاکید کرد: مسئولین سازمان برنامه موظفند که بودجه سال ۱۴۰۵ را در تاریخ یکم دی ماه و بودجه شرکتهای دولتی را در تاریخ ۱۵ آذرماه به مجلس تقدیم کنند. هدف کمیسیون برنامه و بودجه ایجاد انسجام و شفافیت بیشتر در ساختار بودجه و جلوگیری از تکرار احکام موقت در قوانین سنواتی است.