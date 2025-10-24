دو زمین ورزشی چمن مصنوعی و چمن طبیعی در روستای حسنلنگی بخش شمیل بندرعباس به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیر کل ورزش و جوانان هرمزگان گفت: برای بهره برداری از این دو مجموعه ۸ میلیارد و پانصد میلیون تومان از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

مظفر مهری خادمی نسب افزود: با بهره برداری این مجموعه‌های ورزشی بیش از هزار نفر از مزایای آن بهره‌مند شدند.

احمد پویا فر، فرماندار شهرستان بندرعباس در این مراسم گفت: ورزش نشاط را در آدم زنده میکند و این بوستان‌های ورزشی میتواند مسیر بنیادی برای استحکام امر ورزش و کمک به یک جامعه پویا باشد.