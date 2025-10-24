در گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقات ماهیگیری با قلاب در حاشیه سد شهید کاظمی بوکان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان گفت : با هدف گرامیداشت هفته تربیت بدنی و ورزش، مسابقات ماهیگیری با قلاب در حاشیه سد شهید کاظمی شهرستان بوکان برگزار شد.

احمدنصرالهی افزود:این رقابت‌ها با حضور ۱۹ تیم حرفه‌ای دو نفره از شهرستان بوکان و همچنین شرکت‌کنندگانی از شهرستان مهاباد و مهمانانی از شهرستان سقز برگزار گردید.

وی اظهارداشت:در پایان این مسابقات، آقای امید جوانمردی موفق به کسب مقام نخست و آقای کمال فتحی به عنوان نفر دوم معرفی شدند.



نصر اللهی اضافه کرد:این رقابت‌ها زیر نظر اداره ورزش و جوانان بوکان با همکاری هیأت انجمن‌های ورزشی و با هماهنگی و برنامه‌ریزی کمیته ماهیگیری این هیات برگزار شد و در پایان از برگزیدگان و شرکت‌کنندگان با اهدای لوح و جوایز تقدیر به عمل آمد.