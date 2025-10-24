پخش زنده
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر طراحی سازوکاری که باشگاه دانشپژوهان جوان به عنوان اتاق فکر جوان دولت شود، تصریح کرد: نقش، جایگاه و افتخارآفرینی تک تک نخبگان علمی و مدالآوران المپیادهای جهانی نشان میدهد که به اندازه یک ملت برای کشور و نظام موثر هستید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا عارف در دیدار با اعضای باشگاه و مدالآوران المپیادی که در باشگاه دانشپژوهان جوان برگزار شد، با اشاره به دیدارهای خود در یک هفته با جامعه علمی کشور از جمله دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه آزاد اسلامی و باشگاه دانشپژوهان جوان به ذکر خاطرهای از حضور خود در کنکور ورودی دانشگاهها در پیش از انقلاب اسلامی بیان کرد: در آن دوران کسی باور نمیکرد که یک نفر از شهر یزد به دلیل سازوکارهای برگزاری کنکور که در انحصار چند شهر خاص بود، بتواند در آزمون ورودی دانشگاه شرکت کند که البته این نگاه به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی اصلاح شد.
معاون اول رئیسجمهور همچنین در خصوص حضور خود در مسابقات علمی و همچنین کسب رتبه بالا توسط یکی از دانشآموزان در رشته پزشکی در کنکور در دوران پیش از انقلاب افزود: زمانی که برای اولین بار در این مسابقات شرکت میکردیم، کسی توجهی نمیکرد، اما پس از کسب عنوان در این مسابقات و آزمونهای ورودی دانشگاهها یک جهشی در آموزش و پرورش یزد احساس شد که این به دلیل برخورد منطقی یک مدیر با دانشآموزان و عوض شدن مسیر زندگی ما بود.
وی اضافه کرد: من به عنوان یک فرد از یک شهرستان میخواستم بعد از اتمام دیپلم در مغازه پدرم در فرش فروشی مشغول به کار شوم، اما مدیر مدرسهام باعث انتخاب مسیر جدیدی در زندگی من شد که این را مدیون عنایت پروردگار میدانم و هر کاری که برای نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم انجام دهم ذرهای از عنایات خداوند را جبران نکردهام.
معاون اول رئیسجمهور خطاب به مدالآوران المپیادی تاکید کرد: مطمئن باشید لطف خداوند شامل حال شما شده که در تاریخ علمی کشور ماندگار شوید.
وی همچنین تصریح کرد: کلاس درس مکان مقدسی است که این قداست اجازه نمیدهد از مسیر علمی جدا شود.
عارف با تاکید بر اینکه نقش یک فرد و تک تک نخبگان علمی و مدالآوران المپیادی نشان میدهد که به اندازه یک ملت برای کشور و نظام موثر هستید، اظهارداشت: در دهههای اول انقلاب که اعطای بورس تحصیلی ممنوع شده بود، اما باور داشتیم بچههای ایران در هر کجای جهان که باشند، ایرانی و آماده خدمت به کشور هستند و دغدغه ایران را دارند که البته بخشی از این نخبگان علمی به کشور باز نمیگردند، اما همان تعدادی که در خاک خود حضور پیدا میکنند به اندازه چندین نخبه علمی برای توسعه و رشد علمی کشور ارزشمند هستند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اهمیت و ضرورت برگزاری مسابقات المپیادهای دانشآموز به صورت مرتب و سالانه گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و نگاه دولت چهاردهم، از تمامی فعالیتها و اقدامات باشگاه دانشپژوهان جوان به طور کامل حمایت میکنیم تا از این سرمایه کشور حداکثر استفاده را داشته باشیم.
عارف تصریح کرد: شما دانشآموزان نخبه و مدالآوران المپیادهای جهانی مایه امید و دلگرمی کشور و سرمایهای واقعی برای ایران هستید و من در یکی از کنفرانسهای علمی کل منابع زیرزمینی و انفال کشور را محاسبه کردم که از تولید ناخالص داخلی یک کشور کمتر بود که نشان میدهد سرمایه واقعی کشور نیروی انسانی از منظر علم و اندیشه است و معیاری برای ارزشگذاری مادی علم نداریم.
معاون اول رئیسجمهور افزود: باشگاه دانشپژوهان جوان به عنوان خاستگاه رشد استعدادهای درخشان و حلقه اتصال نسل امروز به افقهای پیشرفت علم است و باید نقش بیبدیل در تحقق آرمان ایران مقتدر، دانا و توانا داشته باشد و این نقش را برای باشگاه دانشپژوهان جوان قائل هستیم و آمادگی کامل برای حمایت از آن را داریم.
عارف خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند جریانسازی علمی، نوآوری فناورانه و پیوند نخبگان با دانشگاه، صنعت و جامعه هستیم و ماموریت ما فراهم آوردن بسترهایی است که استعدادهای شما نه تنها شکوفا شود بلکه به رشد و توسعه پایدار و اقتدار علمی کشور منجر شود.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه سخن من با شما سخن از امید است، گفت: امید راهبرد اصلی تعالی نظام است که نمیتوان لحظهای از آن با وجود گرفتاریها دست برداریم و باید با نگاه و امید به آینده خود را مسئول کشور بدانید و حس کنید چنین دِینی به ایران دارید که یک پیرزن زحمتکش کشاورز در روستای دور افتاده مرزی در حال زحمت کشیدن است تا ما تحصیل کنیم.
عارف بیان کرد: تلاشها و دستاوردهای علمی شما یک امانت است که میتوانید جامعه را نجات دهید و امید کشور به نسلی است که میتواند ایران را به قلههای بلند علم و فناوری برساند.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به هدفگذاری رسیدن به جایگاه اول منطقه در علم و فناوریها در زمان تدوین و تصویب سند چشمانداز ۲۰ ساله افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب و ابلاغ سیاستهای کلی نظام نیز راهبرد علم و فناوری در اولویت بود، اما به دلیل برخی اولویتها و مشکلات همانند حل مشکلات معیشتی مردم نتوانستیم به این راهبرد به خوبی توجه کنیم و بعضاً بودجههای پژوهشی دانشگاهها برای تامین معیشت و امکانات دانشجویان و اساتید هزینه شد که باید دانشگاهها علم و پژوهش را در اولویت قرار دهند.
عارف با بیان اینکه جنگها ۱۲ روزه جنگ فناوری با فناوری بود که در تقابل علم با علم و قلم با قلم خود را نشان داد، ادامه داد: افسران و سربازان جنگ ۱۲ روزه نخبههای علمی کشور بودند و در بخشهایی که به علم و فناوری توجه کردیم و دانشمندان جوان به میدان آمدند دست برتر داشتیم. همچنین توسعه صنعت موشکی مدیون جوانان دانشمندانی است که در راه دستاوردهای علمی شب و روز نمیشناختند.
معاون اول رئیسجمهور گفت: امروز ابرقدرت مدعی، ظالم و خشن به خاطر پیشرفتهای علمی جوانان ایرانی بالاجبار تقاضای توقف آتش کرد که پس از این جنگ و آسیبشناسیها باید در بخشهایی به صورت جدیتر عمل کنیم که در اصل همان تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله است.
عارف با بیان اینکه رسیدن به جایگاه مرجعیت علمی با کمک جوانان کشور امکانپذیر است، اظهارداشت: در دوران جنگ ۸ ساله تحمیلی و در اولین حمله شیمیایی رژیم بعثی به ایران جمع ۵ نفره از نخبگان این حوزه را در کنار هم جمع کردیم تا ببینیم دشمن از چه گازی استفاده کرده است، اما امروز به برکت انقلاب و میدانداری جوانان مصونیت کامل در حملههای شیمیایی داریم که کسی جرات خطایی علیه کشور ندارد.
عارف با اشاره به تجربه تشکیل ستاد نانو در اوایل دهه ۸۰ ادامه داد: با توجه به نیروی انسانی در آن زمان و جمعبندی که در فناوریهای کلاسیک عقب هستیم، به این نتیجه رسیدیم که باید در مسیر فناوریهای پیشرفته حرکت کنیم و در آن دوران یک هدف گذاری رتبه ۱۵ در جهان در فناوری نانو داشتیم، اما امروز در این فناوری در بین مدعیان جهان حضور داریم و تمام کشورها ما را در این زمینه قبول دارند.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه بر این باوریم که اولویت و راهبرد رسیدن به فناوریهای پیشرفته و نوظهور با اتکای جوانان عزیز ایرانی دست یافتنی است، تاکید کرد: دولت چهاردهم یک برنامه کوتاه مدت سه ساله برای رسیدن به اهداف توسعه علم و فناوری در کشور را برنامهریزی کرده است تا به جایگاهی برسیم که هیچ رژیم و کشوری نتواند در مقابل ایران ایستادگی کند.
وی خطاب به اعضای این باشگاه علمی گفت: شما سرمایه آینده کشور هستید که باید در خدمت پیشرفت علم و صنعت باشد. نخبگان باید در حکمرانی علمی کشور مشارکت داشته باشند به ویژه در تصمیم سازیهای علمی و فناوری که نظام حکمرانی علمی صدای شما را بشنود تا علم و دانش برای حل مشکلات و مسائل واقعی کشور به کار گرفته شود.
عارف اهمیت الگوگیری نسلهای آینده از نخبگان علمی کشور را خاطرنشان ساخت و گفت: اگر افراد الگو کوچکترین خطاهایی مرتکب شوند، مسئول هستند و شاید بسیاری از امور که برای سایر افراد مباح است، اما یک استاد و نخبه نباید انجام دهد. ما در دهههای گذشته به الگوسازی توجه نکردیم وبا توجه به اینکه فرهنگ و دین ما مبتنی بر الگو و پیروی از سیره ائمه است، باید در راستای الگوسازی برای نسل جوان تلاش کنیم.
معاون اول رئیسجمهور همچنین با تاکید بر اهمیت توجه به «نسل زد» و نقش آنان در تحول فناوریها تصریح کرد: به عنوان یک معلم دانشگاه در شبکهسازی نخبگان و همکاری تیمی تاکید دارم که اقدامات و پژوهشهای علمی در صورت فعالیت جمعی رشد نمایی خواهد داشت که با وجود برخی چالشها در داخل کشور باید شبکهسازی در اولویت قرار گیرد.
وی ادامه داد: باید شبکه نخبگان ایرانی در داخل و خارج کشور تشکیل شود تا در برقراری ارتباط و تعامل با نخبگان علمی خارج از کشور زمینههای بازگشت آنان فراهم شود. البته دانشمندان جوان در خارج از کشور تاکنون در دستاوردهای علمی داخلی کمک شایان توجهی کردهاند و در هر جای جهان که باشند ایرانی هستند.
عارف با تاکید بر اینکه حمایت مادی و معنوی از باشگاه دانشپژوهان جوان یک ضرورت است و نباید تلقی دولتی بودن از آن شود که در این صورت در پیچ و خمهای بروکراسی معطل میشویم، بیان کرد: ما پهلوانان علمی میخواهیم و در غیر این صورت نتیجه آن تولید بمب اتمی و نابودی هیروشیما است.
وی با تاکید بر ضرورت نقشآفرینی علم در دیپلماسی گفت: دشمنان برای چهار دهه به ایرانهراسی در سطح جهانی مشغول هستند، اما زمانی که هر یک از شما نخبگان علمی به یک کنفرانس علمی خارج از کشور دعوت میشوید، ذهنیت کشورها نسبت به ایران عوض میشود.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر طراحی سازوکاری که باشگاه دانشپژوهان جوان به عنوان اتاق فکر جوان دولت باشد، گفت: من به عنوان معاون اول رئیسجمهور آمادگی دارم تا جلسات مرتب و منظمی با اعضای باشگاه دانشپژوهان جوان داشته باشم چراکه دولت به شما نیاز دارد.
عارف خطاب به مدالآوران المپیادی حاضر در این نشست تاکید کرد: شما در ابتدای راه علمی هستید و ایران به نشاط و شادابی علمی شما نیاز دارد.
معاون اول رئیسجمهور به معاون علمی و فرهنگی و اجتماعی خود دستور داد تا کارگروهی با حضور باشگاه دانش پژوهان جوان، وزارت آموزش و پرورش، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود تا مسائل و مشکلات باشگاه دانشپژوهان جوان رچه سریعتر حل شود.
عارف گفت: در دولت چهاردهم ستادهای مختلف در حوزه علمی و فناوری تشکیل شده است که ما از حضور اعضای باشگاه دانشپژوهان جوان در این ستادها استقبال میکنیم تا با تجربه اندوزی آماده پذیرش مسئولیتهای اداره علمی کشور در آینده باشند.
عارف در پایان تصریح کرد: باید وابستگی باشگاه دانشپژوهان جوان به وزارت آموزش و پرورش حفظ شود چراکه میخواهیم این باشگاه برای دانشآموزان به عنوان یک الگو باشد.
همچنین معاون اول رئیسجمهور پیش از این دیدار با حضور در آزمایشگاه فیزیک باشگاه دانشپژوهان جوان که با همراهی وزیر آموزش و پرورش انجام شد، از نزدیک در جریان تلاشهای علمی دانش آموزان نخبه کشور برای حضور در المپیادهای علمی جهان قرار گرفت.
همچنین در حاشیه این نشست، تندیس افتخاری باشگاه دانش پژوهان جوان به عارف اهدا شد.