گیورگی گواراکیدزه دادستان کل گرجستان صبح جمعه در نشستی خبری گفت: ایراکلی غریباشویلی نخست وزیر سابق گرجستان به پولشویی در مقیاس گسترده متهم شده و دادستانی از دادگاه وثیقه یک میلیون دلاری و توقیف گذرنامه و ممنوعیت خروج وی از کشور را درخواست کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از تفلیس؛ دادستان کل گرجستان گفت: غریباشویلی در سال‌های مسئولیت خود و برغم ممنوعیت فعالیت‌های تجاری برای وی، به طور پنهانی در چنین فعالیت‌های دخیل بوده است.

دادستان گرجستان با تاکید بر اینکه ایراکلی غریباشویلی به اتهامات خود اعتراف کرده است گفت فقط در یک فقره، در بازرسی از آپارتمان محل سکونتش ۶ و نیم میلیون دلار پول نقد کشف و ضبط شده است.

شایان ذکر است؛ ایراکلی غریباشویلی دو بار در سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ و ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ نخست وزیر گرجستان بوده و همچنین مسئولیت‌هایی همچون وزیر مشاور و وزیر دفاع گرجستان را در کارنامه سیاسی خود دارد.