پخش زنده
امروز: -
جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» با حضور فرشاد اکتسابی و بررسی موضوع «پژوهش در سینمای مستند» روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دویست و شصت و نهمین قسمت از برنامهی تلویزیونی «نردبان»، امروز جمعه ۲ آبان ماه روی آنتن شبکه مستند سیما میرود.
این قسمت از برنامه، نگاهی به پژوهش در سینمای مستند دارد.
فرشاد اکتسابی فیلمساز و پژوهشگر مهمان این قسمت از نردبان است؛ او در گفتوگو با حامد شکیبانیا دربارهی مقولهی «پژوهش در سینمای مستند و فیلم مستند پرتره» سخن میگوید.
مروری بر آثار وی از جمله مجموعه «جستجوگران پارسه» و فیلمهای مستند «سعدی کارنو» و «خط القعر» بخش دیگری از این بخش نردبان است.
فرشاد اکتسابی از مستندسازان نام آشنای کشور است که تجربیات گوناگونی در ساخت فیلمهای مستند پرتره، اجتماعی و فرهنگی دارد.
کارنامه هنری او نشان میدهد که عمده آثار وی از پژوهشهای قابل توجه و سنگینی برخوردارند و زمان زیادی از تولید فیلم مستند را به مقوله پژوهش اختصاص میدهد. فیلم مستند «خط القعر»، تجربه اخیر او در سینمای مستند است که مورد توجه قرار گرفت.
در بخش دیگری از نردبان این هفته، اصغر احمدپور در گفتوگو با حامد شکیبانیا دربارهی «امر واقع: لینزی آداریو» صحبت میکند. لینزی آداریو، عکاس خبری آمریکایی است.
کارهای او غالباً روی درگیریها و موضوعات حقوق بشر، به ویژه نقش زنان در جوامع سنتی متمرکز است.
در این بخش ، تعدادی از عکسهای مستند مشهور او مرور میشود.
آریان عطارپور نیز با بسته پیشنهادی فیلم مستند به نردبان این هفته میآید و کارگاه تجربهی این هفته نیز اختصاص به «کن برنز» دارد.
همچنین در بخش «و اینک مستند» بخش سوم مرور بر کارنامه هنری «ویم وندرز»، کارگردان و عکاس آلمانی روی آنتن میرود.
برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش میکند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد.
این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیهکنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخشهایی متنوع جمعهها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند میرود و بازپخش آن شنبهها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ است.