حجت الاسلام سید ابوالفضل راسخی ،خطیب جمعه سمنان با اشاره به دیدار اخیر رهبر انقلاب با جوانان گفت: کسب مدال ورزشکاران و جوانان نخبه علمی باری دیگر اقتدار ایران اسلامی را به جهانیان نشان داد و پرچم کشورمان را به اهتزار درآورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام سید ابوالفضل راسخی با اشاره به دیدار چند روز پیش رهبر انقلاب با جوانان قهرمان و مدال‌آور المپیاد‌های جهانی گفت: کسب این موفقیت‌ها باری دیگر عزت و عظمت جمهوری اسلامی را دربین جهانیان نشان می‌دهد.

خطیب جمعه سمنان در بخش دیگری از سخنانش به جنگ روانی دشمن علیه کشورمان هم اشاره کردو گفت: در این نوع جنگ‌ها فقط اراده و اذهان مردم کشور مورد حمله دشمن قرار می‌گیرد و در راس آن نقش تبلیغاتی دشمن است که دراین باره همه باید به هوش و هوشیار باشند تا در دام و توطئه دشمن قرار نگیرند.

وی در خصوص مسئله حجاب گفت: دشمن اراده جوانان را نشانه گرفته و در این زمینه با انجام کار‌های فرهنگی میتوان بسیاری از دسیسه‌های دشمن را خنثی کرد.

حجت الاسلام راسخی با بیان اینکه یکی از دسیسه‌های دشمنان ایجاد ناامیدی در جامعه است گفت: مردم ما حتی بعد از گذراندن جنگ وفشار‌های مختلف اقتصادی و سیاسی همچون گذشته با صلابت و اقتدار ایرانی به زندگی خود با امید و انگیزه ادامه میدهند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه سمنان به افول رویای آمریکا در دوران ریاست جمهوری ترامپ هم اشاره کردو گفت: بسیاری از مردم این کشور علیه ترامپ و ایده هایش ایستاده‌اند و ترامپ رابه عنوان رئیس جمهور نمی‌خواهند.

خطیب جمعه سمنان همچنین به مناسبت روز پرستار و ولادت حضرت زینب (س) اشاره داشت و گفت: امیدواریم به زندگی و معیشت این قشر خدمتگزار توجه بیشتری شود.

روز نوجوان و بسیج دانش آموزی و شهادت محمد حسین فهمیده و همچنین اعتراض و افشاگری امام راحل در جریان قانون کاپیتالیسیوم از دیگری مواردی بود که خطیب جمعه سمنان به آن اشاره کرد.