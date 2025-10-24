تقابل ایران با آمریکا تقابل جبهه توحیدی با استبکار جهانیست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه چرام با اشاره به مواضع اخیر رهبر معظم انقلاب در برابر ادعا‌های رئیس‌جمهور آمریکا گفت: در حالی که دشمن با جنگ رسانه‌ای و روانی به میدان آمده رهبر حکیم انقلاب با پاسخ‌های کوتاه دقیق و راهبردی افکار عمومی جهان را مدیریت می‌کنند.

حجت الاسلام سید نوراله افشار افشار بابیان اینکه رهبر معظم انقلاب در شرایط کنونی جنگ میان ایران و آمریکا را در مقیاس تمدنی می‌بینند افزود: این نبرد فقط اقتصادی و نظامی نیست بلکه تقابل جبهه توحید و استکبار جهانی است و پیروزی نهایی از آنِ جبهه ایمان خواهد بود

افشار در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های جاده‌ای در شهرستان چرام افزود: چندین سال است که جاده بلدان و شیخ‌حسین به تنگ پیرزال و دهدشت به عنوان مسیر جایگزین جاده اصلی چرام به دهدشت مطرح است، اما تاکنون اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته و مردم منتظر اقدام مسئولان هستند.

وی افزود: در شرایط بحرانی همچون حملات هوایی سیل یا زلزله، جاده‌های اصلی ممکن است مسدود شود و وجود مسیر جایگزین می‌تواند نقش حیاتی در جابجایی نیرو تجهیزات و امداد ایفا کند.

امام جمعه چرام تأکید کرد: احداث این مسیر نه‌تنها مطالبه مردم بلکه ضرورتی امنیتی و امدادی است و مسئولان باید هرچه سریع‌تر آن را در دستور کار قرار دهند

حجت الاسلام افشار با انتقاد از ساخت مقبره‌های تجملاتی در قبرستان‌های عمومی گفت: قبرستان وقف عموم مسلمانان است و ساخت قبر‌های بزرگ نوعی تصرف حق دیگران و اسراف است و سیره پیامبر و اهل‌بیت (ع) سادگی و مساوات بوده و شایسته است حرمت این ارزش‌ها حفظ شود.