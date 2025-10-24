به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،سیروس یاری بخشدارگهواره گفت: این برنامه شامل چهار محور اصلی به شرح ذیل بود.

۱.آبرسانی و زیست محیطی که با همراهی اداره آبفای گهواره با لوله گذاری نسبت به ارتقا شبکه آب سانی آب رسانی روستا اقدام گردید.

۲.بهداشت و سلامت که باهمکاری اداره شبکه و بهداشت شهرستان دالاهو و همت بسیج جامعه پزشکی و حضور پزشک و ماما ویزیت و توزیع داروی رایگان جهت اهالی روستا انجام‌پذیرفت.

۳.معیشت و کارآفرینی که با همراهی مرکز آموزش فنی وحرفه ای و توسط کارشناسان مربوطه آنوزشهای لازم جهت توانمند سازی اهالی روستا صورت گرفت.

۴.آموزش توانمند سازی که مباحث مربوط به امداد و نجات و بهداشت خانواده برای اهالی روستا ارائه شد .