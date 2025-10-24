امام جمعه زنجان گفت : دشمن با کنترل ادراکی در پی شکست اراده ملت‌هاست و مقابله با چنین تبلیغاتی، نیازمند نقش آفرینی جدی در جهاد تبیین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت:دشمن با کنترل ادراکی در پی شکست اراده ملت‌هاست و مقابله با چنین تبلیغاتی، نیازمند نقش آفرینی جدی در جهاد تبیین است.

حجت‌الاسلام و المسلمین حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زنجان با اشاره به رویدادهای تاریخی آبان‌ماه از جمله اعتراض امام خمینی(ره) به کاپیتولاسیون و شهادت شهید حسین فهمیده، این مناسبت‌ها را نماد ولایت‌پذیری و ایمان ملت ایران دانست و افزود: ملت ایران همان ملت عاشورا بوده که در خط ولایت ایستاده و عزت خود را از خداوند گرفته است.

امام جمعه زنجان با بیان اینکه دشمن امروز با ابزارهای نوین مانند رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی در پی کنترل ادراکی، تسخیر اذهان و تضعیف اراده‌هاست، افزود: نسخه درمانی این جنگ شناختی، جهاد تبیین است که باید به صورت علمی، رسانه‌ای و انقلابی صورت گیرد و همه اقشار جامعه در آن مشارکت کنند.

حسینی با اشاره به نسل‌های مختلف جنگ‌ها از کلاسیک تا شناختی، تأکید کرد: در جنگ شناختی پاسخ به تبلیغات دشمن با روایت درست و تبیین دقیق خواهد بود.

امام جمعه زنجان همچنین با مرور یک سال خدمت خود در زنجان، بر اهمیت همدلی و مشارکت مردم و مسئولان در پیشبرد امور تأکید کرد و از همه اقشار خواست تا در ادامه نیز با پیشنهادها و همراهی خود، مسیر حل مشکلات را هموار کنند.

حسینی با اشاره به انتخابات پیش‌روی شوراهای اسلامی، آن را نماد مردم‌سالاری دینی دانست و از مردم خواست با انتخاب افراد توانمند و با تجربه، زمینه‌ساز پیشرفت شهر و استان باشند.

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به پنجم جمادی الاولی سالروز ولادت حضرت زینب (س) اشاره کرد و افزود: دشمن می خواست روحیه مقاومت و استقامت اهل بیت (ع) را بشکند ولی صلابت درونی حضرت زینب(س) که ریشه در ایمان راسخ داشت، موجب شکست دشمن شد.

وی ادامه داد: ایستادگی اهل ایمان در برابر سختی‌ها مانند خیمه ای است که در برابر طوفان عمود آن خیمه استوار است چون بر ایمان اتکا دارد.

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود به الگو بودن حضرت زینب در زیست عفیفانه اشاره کرد و گفت: عفاف حصار ایمان است و این زیست عفیفانه موجب صیانت از ایمان مومنان می شود.

حسینی به لزوم ترویج گفتمان زیست عفیفانه با مشارکت رسانه ها و اصحاب جهاد تبیین تاکید کرد و گفت: دشمن به جای نگاه هویتی، نگاه جنسیتی به زن دارد و به اسم آزادی، عفت زن مسلمان را نشانه گرفته است.

وی به حضور و افتخار ورزشکاران زن ایران اسلامی در میادین ورزشی با زیست عفیفانه اشاره کرد و افزود: این موضوع بسیار ارزشمند است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه نبود عفاف بنیان خانواده را متزلزل می کند، گفت: عفاف قدرت فرهنگی جامعه و نشان استقلال زن مسلمان است.