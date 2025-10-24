پخش زنده
امروز: -
تیم هندبال خراسان جنوبی به دور یک چهارم نهایی مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای برتر کشور صعود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات هندبال المپیاد استعدادهای برتر کشور، از امروز صبح آغاز شد و در حساسترین مسابقه این دور، خراسان جنوبی برابر میزبان رقابتها قرار گرفت و موفق شد با نتیجه ۳۳ بر ۲۷ این تیم را شکست دهد و به جمع ۸ تیم برتر مسابقات صعود کند.
تیم خراسان جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی باید به مصاف تیم قدرتمند اصفهان برود و این مسابقه امروز ساعت ۱۸ برگزار میشود.
هفتمین دوره رقابتهای هندبال المپیاد استعدادهای برتر کشور به میزبانی کرمانشاه از ۲۷ مهر تا ۴ آبان با شرکت ۳۱ استان در حال برگزاری است.