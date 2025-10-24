حضور مقتدرانه رهبر انقلاب، پاسخ قاطع به توهم‌سازی دشمنان بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ حضور مقتدرانه رهبر معظم انقلاب در دیدار‌های اخیر با نخبگان علمی و ورزشی همه شایعات و تحلیل‌های دشمنان درباره ناتوانی ایشان را باطل و اقتدار نظام اسلامی را نشان داد.

حجت الاسلام و المسلمین احمد محمودی با اشاره به دیدار‌های اخیر مقام معظم رهبری با نخبگان جوان و مدال‌آوران علمی و ورزشی گفت: در این جلسه‌ها رهبر معظم انقلاب با صلابت و حضور میدانی، به همه شایعات دشمنان پاسخ دادند.

وی افزود: رهبر انقلاب با جمله‌ای کوتاه، اما حکیمانه خطاب به دشمنان فرمودند: در محاسباتت کاملاً اشتباه می‌کنی، جمله‌ای که هم توهم دشمنان را باطل و هم روحیه ملت ایران را تقویت کرد.

امام جمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از خطبه‌ها، با انتقاد از رفتار دولت فرانسه در بازداشت مهدیه اسفندیاری، فعال ایرانی حامی مردم غزه، گفت: فرانسه که خود را مهد آزادی و حقوق بشر می‌داند، با زندانی کردن فردی فقط به دلیل حمایت از مردم مظلوم غزه، چهره واقعی خود را به‌عنوان مدعی دروغین آزادی آشکار کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمودی همچنین به برگزاری کنگره بزرگداشت مرحوم میرزای نایینی اشاره کرد و گفت: میرزای نایینی از نخستین علمایی بود که نظریه ولایت فقیه را با مردم‌سالاری دینی پیوند زد و مبانی فقهی و عقلی آن را به‌صورت علمی تبیین کرد.

وی افزود: اندیشه سیاسی مرحوم نایینی بر ضرورت مشورت حاکمان با علما و فقها در تصمیمات کلان کشور تأکید دارد، همان‌گونه که در نامه مالک اشتر در نهج‌البلاغه نیز بر آن تصریح شده است.

امام جمعه موقت اصفهان یاد و خاطره شهید محمدحسین فهمیده را نیز گرامیداشت و گفت: روز شهادت این شهید نوجوان، نماد ایثار و فداکاری نسل جوانی است که با تشکیل بسیج دانش‌آموزی در دفاع از انقلاب اسلامی نقش‌آفرینی کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد محمودی همچنین با تبریک سالروز تشکیل عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از مجاهدت‌های نیرو‌های مسلح قدردانی و برای آنان در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی آرزوی توفیق کرد.

