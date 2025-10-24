پخش زنده
امروز: -
امام جمعه ساری ظهر امروز در خطبه نماز گفت: معنای انتطار فرج این است که انسان تسلیم ظلم نمیشود و در برابر استکبار می ایستد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ آیت الله محمدی لایینی افزود: مردم باید بیدار باشند تا ظلم را نپذیرند و در برابر ظلم ایستادگی کنند، زیرا انسان با تقوی ظلم نمیکند وظلم نمیپذیرد و برمحور حق و عدل حرکت میکند.
آیت الله لایینی با اشاره به در پیش بودن چهارم ابان، سالروز تاسیس سازمان ملل گفت: این سازمان باید دولتها وملتها را به فضای آرامش بخواند، اما دولتهای زورگویی که جنگ افروزی دارند از این سازمان انتظار جایزه صلح دارند.
او گفت: دهها فتنه داخلی و جنگ تحمیلی و ۱۲ روزه و جریانهای تروریستی در کشور شاهد بودیم که دست پرورده استعمار بودند، اما سازمان ملل جرات محکوم کردنشان را ندارد.
امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ۸ آبان روز محیط بان گفت: محیط بانان مظلوم توسط زیاده خواهان طبیعت مورد ضرب و شتم قرار میگیرند و باید با این متخلفان برخورد جدی شود.
او همچنین با اشاره به در پیش بودن ۱۳ آبان، سالروز شهادت محمدجسین فهمیده و روز نوجوان افزود: جوانها ونوجوانان امروز ستارههای درخشانی هستند که با وجود همان ظلم جهانی در میدان ورزش، افتخار میآفرینند و در برابر پرچم ایران زانو میزند.
آیت الله محمدی لائینی با بیان اینکه امسال کشتی گیران فرنگی کاران و آزاد مازندران نقش مهمی در سربلندی و شادی ملت ایران داشتند گفت: با همه تبلیغات دشمن، ملت ایران ملت با نشاط، پویا و مقاوم هستند.