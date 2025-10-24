پخش زنده
امام جمعه موقت شیراز : دشمنان بدانند اگر بخواهند به ایران دست درازی کنند باید بدانند ملت ایران در مقابل هر گونه اقدام تجاوزکارانه دشمنان با اراده خواهد ایستاد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،امام جمعه موقت شیراز در خطبههای امروز نماز خطاب به آمریکا و اسرائیل گفت؛ دشمنان بدانند اگر بخواهند به ایران دست درازی کنند باید بدانند ملت ایران در مقابل هر گونه اقدام تجاوزکارانه دشمنان با اراده خواهد ایستاد و رزمندگان و مدافعان خاک ایران اسلامی با قدرت رژیم تروریستی اسرائیل را با خاک یکسان خواهند کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رضوی اردکانی با اشاره به تصویب قانون ننگین کاپیتولاسیون در آبانماه ۱۳۴۳ گفت: این قانون نماد وابستگی رژیم پهلوی به استکبار و خیانتی بزرگ در حق مردم بود که با افشاگریهای و موضع قاطعانهی امام خمینی (ره) روبهرو و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران لغو شد.
خطیب جمعه شیراز در ادامه خطبهها به ولادت حضرت زینب س اشاره کرد و گفت : این بانوی بزرگوار پس از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها شایستگی شفاعت دارند و مظهر ایثار شجاعت، مقاومت عفت، عصمت و بصیرت هستند.
خطیب جمعه شیراز همچنین انصاف را یکی از ویژگیهای بارز مومنان عنوان کرد و گفت :مومن تلاش میکند تا در هر کار و ظیفهای که به عهده اش گذاشته شده انصاف را رعایت کنند؛ و انصاف است که دلها را به هم نزدیک میکند و موجب اخوت و برادری میشود.
حجت الاسلام والمسلمین رضوی اردکانی افزود: صهیونیستهای اسرائیلی جانیترین بی انصافترین افراد تاریخ هستند؛ کسانی که غزه و فلسطین را به خاک و خون کشانده و بیش از ۷۰ هزار زن و بچه را به شهادت رساندهاند.