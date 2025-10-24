به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ در این دوره از عرضه خودرو‌های وارداتی تنها ۲ خودروی با نشان تجاری Zotye مدل ۵ DL به ارزش ۸۲۶ میلیون تومان و Changan مدل ۵۵ CS به ارزش یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان عرضه شده است.

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی که تا ۳۰ مهر ماه یکی از حساب‌های خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کرده‌اند تا پایان امشب فرصت دارند با مراجعه به سامانه فروش خودرو‌های وارداتی به نشانی Salecars.ir خودروی خود را انتخاب کنند.

در اولین دوره عرضه خودرو‌های وارداتی که در اواخر تیرماه امسال صورت گرفت، ۲۸ مدل خودروی خارجی بنزینی و هیبریدی به تعداد ۱۲ هزار دستگاه عرضه شد.

براساس این گزارش؛ تا زمان ارسال این خبر، اطلاعیه‌ای مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی منتشر نشده است.