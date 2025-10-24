امشب؛ پایان مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی که حساب خود را وکالتی کردهاند تا پایان امشب (دوم آبان) میتوانند با ورود به سامانه فروش خودروهای وارداتی ثبت نام کنند.
؛ در این دوره از عرضه خودروهای وارداتی تنها ۲ خودروی با نشان تجاری Zotye مدل ۵ DL به ارزش ۸۲۶ میلیون تومان و Changan مدل ۵۵ CS به ارزش یک میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان عرضه شده است.
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی که تا ۳۰ مهر ماه یکی از حسابهای خود را به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کردهاند تا پایان امشب فرصت دارند با مراجعه به سامانه فروش خودروهای وارداتی به نشانی Salecars.ir
خودروی خود را انتخاب کنند.
در اولین دوره عرضه خودروهای وارداتی که در اواخر تیرماه امسال صورت گرفت، ۲۸ مدل خودروی خارجی بنزینی و هیبریدی به تعداد ۱۲ هزار دستگاه عرضه شد.
براساس این گزارش؛ تا زمان ارسال این خبر، اطلاعیهای مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی منتشر نشده است.