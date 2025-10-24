به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات امروز موی تای کاران که در مرحله یک چهارم نهایی برگزار خواهد شد به شرح زیر است:

در بخش دختران:

مائده صادق‌زاده با حریف قرقیزستانی ساعت ۱۵:۰۰، حنانه تقی‌پور با ورزشکاری از کامبوج ۱۸:۰۵، روژان بهنامی با رقیبی از تایلند ۱۵:۵۰ و محدثه شیوانی با مبارزی از قزاقستان ۱۵:۵۸

در بخش پسران:

آکام احمدی با نماینده قرقیزستان ۱۶:۳۸، اسماعیل جعفری با کامبوج ۱۷:۱۰، رضا بخشی با ورزشکاری از کویت ۱۹:۰۰، امیرمحمد مجیدی نیا با موی تای کار اردنی ۲۰:۲۲، ابوالفضل حاجیوند با قزاقستان ساعت ۱۵:۳۵ و یاسین موسوی با رقیب اهل تاجیکستان خود در ساعت ۲۰:۴۵ رو‌به‌رو خواهند شد.

هدایت موی تای کاران دختر بر عهده خانم مستانه سیف آبادی و هدایت تیم ملی موی تای پسران را محمدعلی یوسفی عهده دار است.

گفتنی است صبح امروز تیم ملی مای موی پسران با ترکیب فراز بنی سعید و محمد روحی مفرد صاحب رتبه ششم شد.