پس از ۸ سال کار تحقیقاتی، فناوران شرکتی دانش بنیان در دانشگاه صنعتی اصفهان، به دانش بومی بازیافت لاستیک‌های فوق سنگین معدنی دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس پژوهشکده معدنکاری دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: تا پیش از این کشور‌های کانادا، شیلی و لهستان این دانش را در اختیار داشتند و اکنون ایران به جمع صاحبان این فناوری در دنیا پیوسته است.

حسینی افزود: با بازیافت لاستیک‌های معدنی، ترکیبات ارزشمندی از جمله فولاد الیاژی، گاز قابل اشتعال، نانو پودر کربن، و دوده صنعتی تولید می‌شود که مواد اولیه تولید بسیاری از مواد صنعتی از جمله تونر پرینتر، صنایع رنگ و جوهر و چمن مصنوعی است.

وی گفت: با این فناوری از سالانه ۴۰ میلیون دلار ارز ناشی از واردات مواد اولیه صنعتی جلوگیری می‌شود.

رییس پژوهشکده معدنکاری دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: تا پیش از این در کشور ما سالانه ۶ هزار و ۵۰۰ تن لاستک معدنی فرسوده و از چرخه مصرف خارج می‌شد که با این فناوری ارزش افزوده چند برابری عاید ایران شد.