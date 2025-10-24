به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های نماز جمعه ارومیه با اشاره به سفر اخیر رئیس‌جمهور به آذربایجان‌غربی گفت: تصمیمات مهمی در این سفر اتخاذ شده و انتظار می‌رود استاندار و مسئولان اجرایی با جدیت در اجرای آنها گام بردارند تا زمینه جذب سرمایه‌گذاری و بهبود وضعیت معیشتی مردم فراهم شود.



نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر حمایت جدی از کشاورزان در سال زراعی جدید، خواستار مدیریت دقیق‌تر در تأمین نهاده‌های دامی، سموم و منابع آبی شد تا مشکلات این قشر زحمتکش برطرف شود.



امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار گفت: آن حضرت الگوی عفاف، صبر و حضور آگاهانه در جامعه بود و باید از سیره ایشان در تقویت سبک زندگی عفیفانه در جامعه بهره گرفت.



نماینده ولی فقیه در آذربایجان‌غربی در پایان خطبه‌ها با قدردانی از تلاش‌های دولت و مردم استان، بر وحدت، انسجام و تلاش مضاعف برای جبران عقب‌ماندگی‌ها تأکید کرد.