به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم بسکتبال سه نفره ایران پس از پیروزی ۲۱ بر ۷ مقابل سریلانکا در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، یمن را هم با نتیجه قاطع ۲۱-۱۰ شکست داد.

تیم ملی بسکتبال سه نفره ایران در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، در گروه D با تیم‌های قزاقستان، بنگلادش، سریلانکا، یمن و عربستان همگروه است.

تیم‌های، امارات، اردن، مغولستان، ترکمنستان و چین تایپه در گروه A؛ بحرین، هند، چین، قرقیزستان و اندونزی در گروه B، قطر، کامبج، ازبکستان، مالدیو، فلسطین و تایلند در گروه C، به رقابت می‌پردازند.

از هر گروه دو تیم برتر به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

تیم ملی سه نفره بسکتبال پسران ایران با ترکیب علیرضا رشیدی، بردیا خسروی، امیر رضا آذری و محمد صفا بهنیا زیر نظر محمد سیستانی در این رقابت‌ها حضور دارند.

برنامه دیگر بازی‌های ایران در رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به شرح زیر است:



جمعه ۲ آبان:

ایران - عربستان ساعت ۱۶

یکشنبه ۴ آبان:

ایران - قزاقستان ساعت ۱۶:۲۵

ایران - بنگلادش ساعت ۱۸:۳۰