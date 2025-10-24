پخش زنده
سازمان انرژیهای تجدیدپذیر اعلام کرد: ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر به دو هزار و ۵۵۰ مگاوات رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر، ظرفیت منصوبه نیروگاههای تجدیدپذیر که در پایان سال ۱۴۰۳ معادل هزار و ۶۱۰ مگاوات بوده که اکنون به ظرفیت دو هزار ۵۵۰ مگاوات رسیده که انرژی تولید شده تجمعی این نیروگاهها تا پایان شش ماه سال جاری در مقایسه با سال گذشته، ۳۲ درصد افزایش داشته است.
۸۶ درصد از میزان افزایش انرژی تولیدشده توسط نیروگاههای تجدیدپذیر در حوزه نیروگاههای خورشیدی بوده است.
طبق این گزارش، در شش ماه ابتدایی سال جاری، ماهانه به طور میانگین ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید وارد مدار شد که در مهرماه این میزان حدود ۴۵۰ مگاوات افزایش یافته است.
براساس اعلام مقامات وزارت نیرو، این وزارتخانه برنامه دارد ظرفیت نیروگاههای خورشیدی را تا پایان سال جاری به ۷ هزارمگاوات برساند که در صورت تحقق این عدد، سهم تولید برق از انرژیهای تجدیدپذیر از ۲.۵ درصد فعلی به ۷ درصد خواهد رسید.