مسابقات هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان ایران با پیروزی تیم‌های سپاهان، نفت و گاز و نامی‌نو پیگیری شد.

هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان؛ پیروزی دو تیم اصفهانی و نفت و گاز گچساران مقابل حریفان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، هفته دوم بیست و یکمین دوره لیگ برتر هندبال بانوان باشگاه‌های ایران صبح امروز با ۳ دیدار برگزار شد که طی آن فولاد مبارکه سپاهان، نفت و گاز گچساران و نامی‌نو اصفهان مقابل حریفان خود به پیروزی‌های پرگل رسیدند.

طلایی‌پوشان اصفهان که در خانه میزبان زاگرس جنوبی بودند که در یک بازی برتر توانستند با نتیجه ۲۳ - ۳۴ حریف را شکست دهند تا با ۴ امتیاز و اختلاف گل بهتر به صدر بروند.

نفت و گازی‌ها هم کسری گرمدره را با حساب ۱۹ - ۳۲ شکست دادند و ۴ امتیازی شدند و در رده دوم جدول جای گرفتند.

نامی‌نو هم که به بندرعباس رفته بود، با دو امتیاز پیروزی برابر آذرخش هرمزگان به اصفهان بازگشت.

نتایج کامل هفته دوم لیگ برتر هندبال بانوان از این قرار است:

فولاد مبارکه سپاهان ۳۴- زاگرس جنوبی ۲۲

نفت و گاز گچساران ۳۲ - کسری گرمدره ۱۹

آذرخش هرمزگان ۱۷ - نامی‌نو اصفهان ۲۴

همچنین دیدار تیم‌های استقلال تهران و سنگ‌آهن بافق یزد به تعویق افتاد.

با ثبت این نتایج فولاد سپاهان و نفت و گاز گچساران با ۴ امتیاز در رده‌های اول و دوم ایستادند. سنگ‌آهن بافق، استقلال تهران و نامی‌نو اصفهان در جایگاه‌های سوم تا پنجم قرار گرفتند. زاگرس جنوبی، آذرخش هرمزگان و کسری گرمدره هم بدون امتیاز در رده‌های بعدی جای گرفتند.

دیدار‌های هفته سوم لیگ برتر هندبال بانوان ۹ آبان برگزار خواهد شد.