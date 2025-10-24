امام جمعه موقت سنندج با اشاره به برگزاری مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی سنندج گفت: قرآن هدایتگر انسان‌ها به سمت روشنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، ماموستا احسن حسینی با اشاره به فضیلت و عظمت این کتاب الهی افزود: این معجزه پیامبر گرامی اسلام، مسیر حق و حقیقیت رابه انسان‌ها نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه کسانی که قرآن را تلاوت و به آن عمل می‌کنند در دنیا و آخرت رستگار و سعادتمند می‌شوند گفت: قرآن، سفره خیر و برکت پروردگار بر روی زمین است.

امام جمعه موقت سنندج در بخش دیگری از سخنان خود به واجبات و محرمات در دین مبین اسلام اشاره کرد وافزود: مسلمانان باید فریضه امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحه زندگی خود قرار دهند.

ماموستا حسینی با بیان اینکه گناه و معصیت موجب دوری مؤمنان از پروردگار و برکات او خواهد شد گفت: انجام اعمال صالح و کردار نیکو و نیز استغفار از پلیدی‌ها، تنها راه رستگاری انسان‌ها در دنیا و آخرت است.