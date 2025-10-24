پخش زنده
مسابقات ۲ وزن نخست رقابتهای کشتی آزاد زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان از صبح امروز در شهر نووی ساد کشور صربستان در حال برگزاری است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نمایندگان کشورمان در نخستین روز رقابتهای کشتی آزاد کمتر از ۲۳ سال جهان تاکنون به شرح زیر است:
در وزن ۷۴ کیلوگرم محمد بخشی در دور اول با نتیجه ۵ بر صفر سیف اله ایتایف از فرانسه را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۱ بر ۴ جعفر چولیبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر صفر مغلوب یوشینوسوکه آئویاگی قهرمان جهان از ژاپن شد و باید منتظر حضور حریفش در دیدار فینال باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز به کار خود ادامه دهد.
در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۱ شرزاد پایانوف از ازبکستان را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر صادیگ مصطفی زاده از آذربایجان را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۳ جاشوآ بار از آمریکا را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار به مصاف ایوان چورنوهوز از اوکراین میرود.