سرپرست ناحیه شمال‌ شرق اورژانس تهران از گازگرفتگی ۸ نفر در یکی از ویلا‌های روستای سربندان دماوند خبر داد و گفت: چهار نفر از مصدومان در محل درمان و چهار نفر دیگر با آمبولانس به بیمارستان سوم شعبان منتقل شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهروز یدالهی گفت: حوالی ساعت ۹ صبح امروز جمعه، گزارشی از گازگرفتگی تعدادی از افراد در یکی از ویلاهای روستای سربندان به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ شهرستان دماوند اعلام شد.

وی افزود: پس از حضور نیروهای امدادی در محل مشخص شد ۸ نفر دچار مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منوکسید کربن حاصل از سوخت ناقص زغال مورد استفاده برای گرمایش محیط شده‌اند.

سرپرست ناحیه شمال‌ شرق اورژانس تهران بیان کرد: ۴ نفر مصدومان در محل درمان شده و ۴ نفر دیگر با آمبولانس پایگاه‌های جابان و امین‌آباد و به بیمارستان سوم شعبان دماوند اعزام شدند و در حال حاضر وضعیت مطلوبی دارند.

یدالهی افزود: علت احتمالی حادثه استفاده از زغال برای گرمایش در فضای بسته عنوان شده که سبب انباشت گاز منوکسیدکربن و بروز مسمومیت شده است.