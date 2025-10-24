پخش زنده
مدیر عامل ساتبا گفت: بانک ملت و صندوق کارآفرینی امید، ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان وام با نرخ سود ۱۴ درصد به متقاضیان نیروگاههای پشتبامی با ظرفیت ۵ کیلووات پرداخت میکنند.
محسن طرزطلب در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ضمن بیان اینکه متقاضیان باید ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینهی احداث نیروگاه را خودشان تامین کنند، افزود: با توجه به افزایش قیمتها متقاضیان نیز درخواست افزایش سقف وام را دارند که در تلاش هستیم بانکها تسهیلگری بیشتری انجام دهند.
وی افزود: اکنون درحال رایزنی هستیم تا بانکها وثیقه کمتری از متقاضی بگیرند تا کار تسهیل شود.