آیت الله حسینی: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، ما هرگز از انرژی هسته ایی، این راهبرد علمی و صنعتی کشورمان عقب‌نشینی نخواهیم کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های آمریکا و ادعا‌های ترامپ را محکوم کرد و گفت: تروریست واقعی، آمریکاست که با پشتیبانی همه‌جانبه از رژیم صهیونیستی، در جنگ دو ساله غزه، ۷۰ هزار نفر انسان مظلوم را در این منطقه به شهادت رساند.

آیت‌الله سید نصیر حسینی با بیان اینکه کشتن هزاران کودک و جنین در شکم مادر، توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، با حمایت آمریکا انجام شد، افزود: چگونه گروهی که از سرزمین خود دفاع می‌کنند، تروریست خوانده می‌شوند، اما این جنایات، و کشتار آدم‌های بیگناه در غزه به جرم دفاع از سرزمین خود نادیده گرفته شده است.

آیت‌الله حسینی با اشاره به سخنان ترامپ مبنی بر نابود کردن تاسیسات هسته ایی ایران اضافه کرد: مقام معظم رهبری در جواب این ادعای ترامپ فرمودند: به همین خیال باش، پیشرفت هسته‌ای، حق مسلم ماست و برای تأمین منافع و قدرت ملی، هرگز از این راهبرد علمی و صنعتی عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیوندر سال ۱۳۴۳، گفت: این قانون به معنای واگذاری حق رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه به نمایندگان حقوقی دولت‌های خارجی بود، به گونه‌ای که اگر فردی از اتباع کشور‌های بیگانه در ایران مرتکب جرمی می‌شد، محاکم قضایی ایران حق رسیدگی نداشتند و فرد مجرم می‌بایست در کشور خود و براساس قوانین همان کشو ر محاکمه می‌شد.