عقب نشینی از انرژی هسته ایی، راهبرد علمی و صنعتی کشور ممنوع
آیت الله حسینی: بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، ما هرگز از انرژی هسته ایی، این راهبرد علمی و صنعتی کشورمان عقبنشینی نخواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در خطبه های نماز جمعه این شهر با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، سیاستهای آمریکا و ادعاهای ترامپ را محکوم کرد و گفت: تروریست واقعی، آمریکاست که با پشتیبانی همهجانبه از رژیم صهیونیستی، در جنگ دو ساله غزه، ۷۰ هزار نفر انسان مظلوم را در این منطقه به شهادت رساند. آیتالله سید نصیر حسینی با بیان اینکه کشتن هزاران کودک و جنین در شکم مادر، توسط رژیم جنایتکار صهیونیستی، با حمایت آمریکا انجام شد، افزود: چگونه گروهی که از سرزمین خود دفاع میکنند، تروریست خوانده میشوند، اما این جنایات، و کشتار آدمهای بیگناه در غزه به جرم دفاع از سرزمین خود نادیده گرفته شده است. آیتالله حسینی با اشاره به سخنان ترامپ مبنی بر نابود کردن تاسیسات هسته ایی ایران اضافه کرد: مقام معظم رهبری در جواب این ادعای ترامپ فرمودند: به همین خیال باش، پیشرفت هستهای، حق مسلم ماست و برای تأمین منافع و قدرت ملی، هرگز از این راهبرد علمی و صنعتی عقبنشینی نخواهیم کرد. نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به سالروز اعتراض تاریخی حضرت امام خمینی (ره) علیه پذیرش کاپیتولاسیوندر سال ۱۳۴۳، گفت: این قانون به معنای واگذاری حق رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه به نمایندگان حقوقی دولتهای خارجی بود، به گونهای که اگر فردی از اتباع کشورهای بیگانه در ایران مرتکب جرمی میشد، محاکم قضایی ایران حق رسیدگی نداشتند و فرد مجرم میبایست در کشور خود و براساس قوانین همان کشور محاکمه میشد.
آیت الله حسینی با بیان اینکه این قانون نه تنها مستشاران نظامی آمریکا بلکه همه شهروندان غیرنظامی آمریکا را نیز شامل می شد، افزود: قیام بزرگ امام خمینی (ره) و همراهی علما و مردم، دولت وقت را مجبور به عقبنشینی و لغو این قانون کرد. خطیب نماز جمعه یاسوج به سالروز شهید حسین فهمیده، در هشتم آبان سال ۱۳۵۹ اشاره کرد و ادامه داد: این نوجوان، با وجود سن کم، به درجهای از جرأت، بصیرت و فداکاری رسیده بود که پس از مجروح در اولین حضور خود در جبهه، بار دیگر به میدان جنگ بازگشت و در منطقه خرمشهر، با بستن نارنجک به کمر خود و حمله به تانکهای دشمن، نه تنها آن را منفجر کرد، بلکه موجب فرار بقیه نیروها شد و جان خود را در راه اسلام و میهن فدا کرد. امام جمعه یاسوج فرمایش تاریخی امام خمینی (ره) که شهید حسین فهمیده را رهبر خود خواند را یادآور شد و افزود: این عمل شگفتانگیز، یک عملیات شهادت طلبانه برای دفاع از کیان اسلام و ایران بود. آیت الله حسینی اضافه کرد: ما با تقدیم ۳۶ هزار شهید دانشآموز نقش آنان در دفاع مقدس، بیبدیل بود و امروز نیز آینده کشور در گرو سرمایهگذاری و تربیت صحیح همین دانشآموزان است. امام جمعه یاسوج سالروز میلاد حضرت زینب و روز پرستار را گرامی داشت و گفت: حضرت زینب (س) در قیام عاشورا، پیاآور این حادثه تاریخی بود و نگذاشت قیام امام حسین (ع) به دست فراموشی سپرده شود. آیت الله حسینی با تقدیر از خدمات پرستاران، با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) در خصوص اهمیت پرستاری از بیماران افزود: هر کس یک شبانهروز از بیمارى مراقبت کند، خداوند او را با ابراهیم خلیل (ع) محشور مىکند و همچون برق از صراط عبور مىدهد و از میوههای بهشتی بهرهمند مىشود.