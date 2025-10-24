به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان که در منامه، بحرین برگزار می‌شود، برای نخستین بار نماینده بانوان در رشته بوکس به میدان رفت.

نازنین فاطمه داوودی نماینده جوان و ۱۴ ساله بوکس بانوان کشورمان در نخستین مبارزه با لباس و کلاه و دستکش قرمز مقابل وانگ یارویو ۱۶ ساله چینی قرار گرفت که طی سه راند مبارزه دیدنی و حساس در نهایت بازنده شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

وی به رغم اینکه ۲ سال جوان‌تر و کم تجربه‌تر از حریف چینی بود ولی بسیار جسورانه و نترس مبارزه کرد.

مسابقات مشتزنی در سالن بوکس مرکز نمایشگاه جهانی بحرین برگزار می‌شود و تیم‌های ملی بوکس بانوان و آقایان کشورمان در این رقابت‌ها بمصاف حریفان می‌روند.