به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «داون نیوز»؛ در این حادثه خودروی نیرو‌های پلیس ایالت خیبرپختونخوا در محل مذکور هدف بمب نصب شده در کنار جاده قرار گرفت.

به گفته منابع خبری بر اثر این انفجار سه نیروی پلیس از جمله یک افسر ارشد جان خود را از دست دادند.

«محسن نقوی» وزیر کشور پاکستان با محکوم کردن این حادثه، ضمن تسلیت به خانواده‌های قربانیان تاکید کرد: فداکاری نیرو‌های پلیس در مسیر حفظ امنیت کشور هرگز فراموش نخواهد شد.

هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است و نیرو‌های امنیتی تحقیقات خود را برای شناسایی عاملان این اقدام تروریستی آغاز کرده‌اند.