مدیرکل امور زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی از راهاندازی ۸ کارگاه صنایعدستی در زندانهای استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مراد فتحی در بازدید معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی از کارگاههای اشتغال زایی بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی در محل زندان ارومیه گفت: ۱۹ کارگاه و واحد تولیدی و صنعتی در داخل زندان مرکزی ارومیه در زمینه صنایع دستی، پوشاک، صنایع دستی، مبل سازی، مکانیکی، نانوایی، شیرینی پزی و خیاطی مشغول به کار هستند که از این تعداد هشت کارگاه مربوط به حوزه صنایعدستی است.
وی افزود: دراین کارگاهها علاوه بر تولید محصولات صنایعدستی، آموزش به علاقهمندان نیز داده میشود و بعد از پایان دوره به افراد کارت مهارت اهدا میشود که پس از آزادی افراد با استفاده از این کارت میتوانند تسهیلات اشتغالزایی دریافت کنند.
فتحی گفت: یکی از موضوعات در چرخه جرم نبود مهارت و اشتغال است و با اجرای این طرح زمینه مهارتآموزی و اشتغال زندانیان و درادامه آن حذف چرخه جرم فراهم میشود.
معاون صنایعدستی کشور هم با دعوت از بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی برای حضور فعال در نمایشگاههای صنایعدستی سطح کشور گفت: در این نمایشگاهها غرفه رایگان برای عرضه محصولات صنایعدستی زندانیان داده میشود تا این کار باعث ایجاد انگیزه درآنها شده و زمینه اشتغالشان فراهم شود.
مریم جلالی افزود: در عرصه صنایعدستی، ما کودک کار نداریم بلکه همه آنها کودک خلاق صنایعدستی بوده و میتوان از آنها هم برای فعالیت در حوزه استفاده کرد.
وی تصریح کرد: برای اشتغال و رونق صنایعدستی باید یک سیاست ترکیبی را در پیش گرفت و از ظرفیت سمنها نیز استفاده کرد، درواقع نگاه اجتماعی و فرهنگی در کنار نگاه اقتصادی هم مد نظر بگیرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی هم در این بازدید گفت: تفاهمنامه فیمابین این ادارهکل با بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی امضا شده تا از این طریق برای آموزش رایگان زندانیان، حضور در نمایشگاههای صنایعدستی و فروش محصولات تولیدی همکاری شود.
مرتضی صفری افزود: در بازارچه دائمی صنایعدستی ارومیه نیز غرفهای برای عرضه محصولات تولیدی زندانیان استان در نظر گرفته شده است.
وی اظهارداشت: پیشنهاد ساخت صنایعدستی چوبی با الهام از نمادهای بناهای تاریخی استان نیز به هنرمندان زندانها داده شده است و در صورت تولید چنین محصولاتی، مشتری نخست آنها ادارهکل میراثفرهنگی آذربایجان غربی خواهد بود.