به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، مراد فتحی در بازدید معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی از کارگاه‌های اشتغال زایی بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی در محل زندان ارومیه گفت: ۱۹ کارگاه و واحد تولیدی و صنعتی در داخل زندان مرکزی ارومیه در زمینه صنایع دستی، پوشاک، صنایع دستی، مبل سازی، مکانیکی، نانوایی، شیرینی پزی و خیاطی مشغول به کار هستند که از این تعداد هشت کارگاه مربوط به حوزه صنایع‌دستی است.

وی افزود: دراین کارگاه‌ها علاوه بر تولید محصولات صنایع‌دستی، آموزش به علاقه‌مندان نیز داده می‌شود و بعد از پایان دوره به افراد کارت مهارت اهدا می‌شود که پس از آزادی افراد با استفاده از این کارت می‌توانند تسهیلات اشتغال‌زایی دریافت کنند.

فتحی گفت: یکی از موضوعات در چرخه جرم نبود مهارت و اشتغال است و با اجرای این طرح زمینه مهارت‌آموزی و اشتغال زندانیان و درادامه آن حذف چرخه جرم فراهم می‌شود.

معاون صنایع‌دستی کشور هم با دعوت از بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی برای حضور فعال در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی سطح کشور گفت: در این نمایشگاه‌ها غرفه رایگان برای عرضه محصولات صنایع‌دستی زندانیان داده می‌شود تا این کار باعث ایجاد انگیزه درآن‌ها شده و زمینه اشتغال‌شان فراهم شود.

مریم جلالی افزود: در عرصه صنایع‌دستی، ما کودک کار نداریم بلکه همه آنها کودک خلاق صنایع‌دستی بوده و می‌توان از آنها هم برای فعالیت در حوزه استفاده کرد.

وی تصریح کرد: برای اشتغال و رونق صنایع‌دستی باید یک سیاست ترکیبی را در پیش گرفت و از ظرفیت سمن‌ها نیز استفاده کرد، درواقع نگاه اجتماعی و فرهنگی در کنار نگاه اقتصادی هم مد نظر بگیرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی هم در این بازدید گفت: تفاهم‌نامه فی‌مابین این اداره‌کل با بنیاد تعاون زندانیان آذربایجان غربی امضا شده تا از این طریق برای آموزش رایگان زندانیان، حضور در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی و فروش محصولات تولیدی همکاری شود.

مرتضی صفری افزود: در بازارچه دائمی صنایع‌دستی ارومیه نیز غرفه‌ای برای عرضه محصولات تولیدی زندانیان استان در نظر گرفته شده است.

وی اظهارداشت: پیشنهاد ساخت صنایع‌دستی چوبی با الهام از نماد‌های بنا‌های تاریخی استان نیز به هنرمندان زندان‌ها داده شده است و در صورت تولید چنین محصولاتی، مشتری نخست آنها اداره‌کل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی خواهد بود.