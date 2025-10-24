وضعیت جوی و دریایی بوشهر آرام پیشبینی میشود
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: وضعیت جوی و دریایی بوشهر تا روز یکشنبه هفته آینده آرام پیشبینی میشود.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی تا روز شنبه وضعیت جوی و دریایی آرامی در اغلب ساعتها برای استان مورد انتظار است ودر این مدت غبار محلی، گاهی وزش ملایم باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
علیرضا بهادری افزود: از روز یکشنبه با وزش بادهای شمالی روی دریا و تداوم آن تا روز سهشنبه، سواحل استان در برخی ساعتها متلاطم پیشبینی میشود.
وی جهت وزش باد را متغیر، بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت در نواحی شمالی و مرکزی در ابتدا ۱۲ تا ۴۲ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ و در طول روز گاهی تا ۱۲۰ سانتیمتر در ساعت و در نواحی شمالی و مرکزی تا اوایل شب ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد بود.
بهادری گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۴:۱۰، مد اول ساعت ۰۹:۵۰، جزر دوم ساعت ۱۴:۱۰ و مد دوم ساعت ۲۱:۵۰ دقیقه خواهد بود.