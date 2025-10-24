پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس اوراق بهادار تهران در هفتهای که گذشت، یکی از بهترین عملکردهای ماههای اخیر خود را ثبت کرد و شاخص کل با افزایش ۱۰۵ هزار و ۲۹۲ واحدی، معادل ۳.۵ درصد، از مرز سه میلیون واحد عبور کرد و در عدد سه میلیون و ۷۹ هزار و ۸۲۳ واحد ایستاد.
همایون دارابی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تصریح کرد: این رشد پس از افزایش یکدرصدی شاخص در معاملات روز چهارشنبه رقم خورد و نشاندهنده بازگشت آرامش و امید به فضای سرمایهگذاری در بازار سهام است.
وی ضمن تحلیل وضعیت اخیر بازار گفت: «در هفته گذشته شاهد شرایط مطلوبی در بورس بودیم و بازار توانسته تا حدودی اعتماد ازدسترفته سرمایهگذاران را بازیابد. شاخص کل که در اوایل شهریور به زیر سطح دو میلیون و ۴۰۰ هزار واحد سقوط کرده بود، اکنون نهتنها جبران افت خود را انجام داده بلکه به سمت ثبت رکوردهای جدید حرکت میکند.»
دارابی رشد اخیر بورس را نتیجه ترکیبی از عوامل بنیادی و سیاستگذاریهای مناسب اقتصادی دانست و تصریح کرد: «در کنار حمایتهای مؤثر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس که با اقدامات هدفمند مانع از تداوم روند نزولی بازار شدند، سیاستهای تثبیتکننده و حمایت از کف بازار نیز نقشی کلیدی در تغییر جهت جریان سرمایه ایفا کرد.»
به گفته وی، راهاندازی تالار دوم ارزی برای شرکتهای کوچک و متوسط از دیگر اقدامات مثبت اخیر بوده است که توانسته بخشی از فشار ناشی از نرخهای نامناسب ارز بر شرکتهای صادرکننده را کاهش دهد. دارابی افزود: «صادرکنندگان کوچک و متوسط پیشتر به دلیل نرخگذاری دستوری و محدودیتهای ارزی در وضعیت نامناسبی قرار داشتند، اما با ایجاد این تالار، تا حدودی از زیان آنها کاسته شده است. امید میرود شرکتهای بزرگ نیز بهزودی از این مزیت بهرهمند شوند و گزارشهای بهتری ارائه دهند.»
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به انتشار گزارشهای عملکردی شهریور و مهرماه شرکتها و ثبت آنها در سامانه کدال اشاره کرد و گفت: «گزارشهای مالی اخیر نشاندهنده بهبود سودآوری بسیاری از بنگاههای بورسی است و این مسئله زمینهساز ادامه رشد بازار در ماههای آینده خواهد بود.»
دارابی افزود: «از نظر بنیادی، وضعیت فعلی بازار مناسب ارزیابی میشود و افزایش شاخصها بر پایه واقعیتهای اقتصادی شکل گرفته است. علاوه بر این، انتقال بخشی از نقدینگی از بازارهای موازی مانند طلا و ارز به بازار سهام نقش مهمی در رونق معاملات داشته است. خروج سرمایه از صندوقهای طلا و درآمد ثابت، نشانه روشنی از ورود سرمایههای جدید به بورس است.»
وی تأکید کرد که ادامه این روند میتواند زمینهساز ورود پول تازه و افزایش عمق بازار سرمایه شود. دارابی در پایان خاطرنشان کرد: «در صورت تداوم سیاستهای حمایتی دولت، ثبات نرخ ارز، کاهش فشارهای ناشی از قیمتگذاری دستوری و ارائه گزارشهای مثبت شرکتها در فصل پاییز، میتوان انتظار داشت که شاخص کل بورس رکوردهای قبلی خود را پشت سر بگذارد و شرایطی پایدارتر برای سرمایهگذاران رقم بخورد.»