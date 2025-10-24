به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه شهرستان گلوگاه گفت: سازمان ملل که تبدیل به سازمان دفاع از مستکبران عالم شده بداند که جنایتکاران جنگی در دل مردم آزاده جهان محکوم به محاکمه هستند.

حجت الاسلام شیخی عزیزی افزود: رژیم جعلی و غاصب صهیونیستی، بزرگترین جنایتکار است و سردمداران این رژیم جعلی و منحوس باید به عنوان جنایتکاران جنگی در مجامع بین المللی که هیچ امیدی به آنها نیست، محاکمه شوند.



وی گفت: شیطان بزرگ، هموراه حامی سگ دست نشانده خود در منطقه است و هرجا قتل عامی در جهان اسلام اتفاق می‌افتاد، آمریکا پشت آن جنایت قرار دارد.

امام جمعه تصریح کرد: سازمان ملل، شعار‌های دفاع از حقوق بشر سر میدهد، اما در عمل، همه صدا‌ها را خاموش کرده و از حقوق بشر خبری نیست.