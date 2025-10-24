امام جمعه شاهین دژ گفت: زمینه‌های سقوط آمریکا فراهم شده است، رفتار‌ها و تصمیمات ترامپ پایه‌های قدرت آمریکا را به لرزه در آورده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام مرادی با تاکید بر اینکه زمینه سقوط آمریکا ایجاد شده است، افزود: رفتار‌ها و تصمیمات ترامپ پایه‌های قدرت آمریکا را به لرزه در آورده است.

امام جمعه شاهین دژ با بیان اینکه دشمن اکنون به دنبال وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها با تبلیغات هدفمند است، ابراز داشت: یکی از اقدامات دشمن در این خصوص ایجاد یأس و نا امیدی در جامعه است.

وی با بیان اینکه ماهیت جنگ‌ها اکنون از گزینه‌های نظامی به سمت فرهنگ و فضای سایبری تغییر یافته است، تصریح کرد: دشمن با به کارگیری ذهن جوانان می‌کوشد تا به این اهداف خود دست یابد.

امام جمعه شاهین دژ با تاکید بر اینکه برای فائق آمدن در این جنگ باید چهره واقعی دشمن به نسل جدید نشان داده شود، افزود: ملت ایران در این خصوص باید بیداری جهان را با بیان حقایق رقم بزند.

او به توان موشکی کشورمان در جنگ ۱۲ روزه هم اشاره کرد وگفت:رژیم غاصب صهیونیستی با هجمه سنگین حملات موشکی کشورمان به کلی زمین گیر شد؛ و توان پوشالی این رژیم جعلی در دنیا برهمگان، ثابت شد.