

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امام جمعه شهر پاتاوه گفت: در هفته‌های اخیر، خیابان‌های آمریکا شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضی در تاریخ معاصر این کشور بود و این امر حاکی از این است که آمریکا ایالات متحده نیست بلکه ایالات متفرقه است.

سیادت افزود: بیش از ۷ میلیون نفر، با شرکت در تظاهرات بیش از ۲ هزار شهر آمریکا به خیابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را نه تنها علیه ترامپ بلکه علیه روند ساختار سیاسی این کشور بلند اعلام کنند.

وی با اشاره به عوامل تشدید کننده تظاهرات چندمیلیونی در خیابان‌های آمریکا علیه ترامپ رئیس جمهوراین کشور ،اضافه کرد: از تعطیلی دولت پادشاهی ترامپ، تاشکاف معیشتی، برخورد‌های خشن با مهاجران، نگرانی‌های سیاسی، با مشکلات ملموس معیشتی تشدید شده است و از نظر اقتصادی این اعتراض‌های میلیونی صد‌ها میلیاردلار، به کشور آمریکا ضرر وارد کرده است.

امام جمعه پاتاوه با بیان اینکه در این تظاهرات در شهر‌های آمریکا ۶۰ درصد از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله، پرچم فلسطین را بالا برده واز (جبهه حماس) حمایت کرده و با سیاست‌های اسرائیل، در قبال فلسطین مخالف هستند گفت: معترضان معتقدند که حمایت بی‌چون و چرای آمریکا از اسرائیل، که از مالیات شهروندان آمریکایی تامین می‌شود از نظر بین المللی، سیاسی، امنیتی و اخلاقی آمریکا دچار افول شده است.

حجت الاسلام سیادت با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص جنایات آمریکا در ایران افزود: معظم له فرمودند: در طول تقریبا ۲۸ سالی که آمریکایی‌ها در کشور ایران حضور قدرتمندانه داشتند، همه اهانت‌ها، بدی‌ها و ستمگر‌هایی که یک دولت مستکبر با یک ملت مظلوم می‌تواند انجام بدهد، انجام دادند، منابع، را بردند، رژیم پهلوی را تقویت کردند، حکومت‌های ملی را سرنگون کردند.

وی فرا رسیدن ۵ جمادی الاول سالروز ولادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (سلام الله علیها) و روز پرستار را گرامی داشت و گفت: پرستاران افتخار کنند که حضرت زینب، سلام الله علیها، برای آنان الگوی کاملی در همه زمینه‌ها است.