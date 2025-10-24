پخش زنده
جشنواره ورزشی فرهنگی درشهر بار نیشابور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول برگزاری مراسم روز بار گفت: شهر زیبا و خوش آب و هوای بار نیشابور، دیار ساداتی است که در تمام عرصههای مختلف و خطیر، ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت و آرمانهای درخشان انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتهاند.
حجت الاسلام سیدعلی حسینی با اشاره به برپایی شب شعر عقیق سبز بینالود در روز نخست جشنواره گفت: امروز هم مردم شهر بار با برپایی یک نمایشگاه، در قالب ۳۰ غرفه، انواع محصولات فرهنگی، صنایع دستی، غذاهای سنتی و میوهها و محصولات باغات خود را به دو شکل تازه و فرآوری شده، عرضه کردند.
حسینی اظهار داشت: امروز همچنین در بخش ورزشی جشنواره، بیش از ۲۰۰ ورزشکار در رشتههای ورزشی بومی و محلی از جمله طناب کشی، پرش طول و کشتی باچوخه، با یکدیگر رقابتی دوستانه انجام دادند.
وی با بیان اینکه هدف ما از برگزاری جشنواره، ایجاد فضای پرنشاط، معرفی ظرفیت ها، فروش محصولات خانگی و معرفی آداب و رسوم شهر بار است، تصریح کرد: در پایان جشنواره به همه نفرات و گروههای برتر جشنواره، جوایزی اهدا شد.
شهر بار بخش مرکزی نیشابور، دیار سادات و قطب تولید سیب و سایر محصولات باغی، در ۶۵ کیلومتری شمال غرب نیشابور واقع شده است.