به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ نماینده مردم شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی در مراسم رونمایی از ۱۸ اثر پژوهشی طلاب حوزه علمیه خواهران شهرستان شاهین دژ باتاکید بر نقش حوزه های علمیه درفرهنگ جامعه گفت: بانوان طلبه علاوه بر تحصیل علم و تهذیب نفس، نقشی مهم به عنوان نقش تربیتی فرزندان برعهده دارند که در رونق و ترویج فرهنگ ارزشمند دینی و اسلامی می‌توانند در آینده منشأ آثار و برکات باشند

حجت الاسلام میرزایی سپس افزود: دفاع از حریم دین و مقابله با انحرافات، فراهم نمودن زمینه‌های جامعه پذیری صحیح، فراهم آوردن زمینه برای اجرای احکام احیای مسجد به عنوان یکی از مهمترین نهاد‌های فرهنگ ساز جامعه و در نهایت ترویج اخلاق حسنه در جامعه از مهمترین وظایف حوزه‌های علمیه است که باید مورد توجه طلاب قرار داشته باشد.

در پایان از ۱۸ اثر تحقیقی و پژوهشی حوزه علمیه خواهران رونمایی بعمل آمد.