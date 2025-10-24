المپیاد استعدادهای برتر ورزش ایران
امروز، رونمایی از هشت تیم برتر مسابقات هندبال پسران
با پایان مرحله مقدماتی برنامه مسابقات مرحله یک هشتم نهایی المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش پسران مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در چهارمین و آخرین روز از برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش هندبال پسران پنج شنبه این نتایج به دست آمد:
مازندران ۲۳ - سمنان ۱۳
قزوین ۲۱ - سیستان و بلوچستان ۹
یزد ۱۹ - چهارمحال و بختیاری ۱۴
خوزستان ۱۷ - کرمان ۷
بوشهر ۱۷ - گیلان ۸
آذربایجانشرقی ۲۲ - اردبیل ۱۹
خراسان شمالی ۱۹ - البرز ۱۴
لرستان ۱۸ - ایلام ۱۲
قم ۲۳ - همدان ۱۱
فارس ۲۳ - تهران ۱۲
آذربایجانغربی ۲۷ - کردستان ۱۹
مرکزی ۲۱ - گلستان ۱۱
با ثبت این نتایج برنامه دیدارهای یک هشتم نهایی این رقابتها که امروز برگزار میشود اعلام شد که به این شرح است:
مازندران - خراسان شمالی
قزوین - آذربایجانغربی
اصفهان - یزد
کرمانشاه - خراسان جنوبی
کهگیلویه و بویراحمد- تهران
قم - خوزستان
فارس - لرستان
خراسان رضوی - بوشهر
هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در بخش هندبال پسران تا چهارم آبان به میزبانی کرمانشاه پیگیری میشود.