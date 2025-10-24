پخش زنده
امام جمعه میاندوآب گفت : جهاد تبیین سلاح مقابله با جنگ روانی و تبلیغی دشمنان برای تسخیر اذهان و افکاراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجتالاسلام حمید حسنزاده در خطبههای نمازجمعه این هفته میاندوآب با اشاره به پرچمداری جهاد تبیین در نسل ششم جنگها، اظهار کرد: در نسلهای اول تا پنجم بیشتر بر تخریب فیزیکی متمرکز بودند و از جنگ جهانی دوم به بعد تخریب فیزیکی نیست؛ اما کشورها را استکبار فراگرفته است.
امامجمعه میاندوآب افزود: نسل ششم و امروزی جنگ روی مغز و تفکر انسانها کار میکند و به دنبال تسخیر اذهان و افکار برای اثرگذاری است.
وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در راستای مقابله با جنگ روانی و تبلیغی دشمنان برای تسخیر اذهان و افکار، بر اهمیت مقوله جهاد تبیین بارها تأکید کردهاند، گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب بر جهاد تبیین تأکید دارند؛ یعنی روایتگری کرده و اجازه ندهید تا دشمن روایت نادرست را غالب سازد.
حسنزاده با تأکید بر اینکه باید در مقابل جنگ رسانهای و روانی دشمن مراقب و هوشیار بود، تصریح کرد: در مقابل دشمن باید روایتگری صحیح داشت و پیگیر بود و امید را به جامعه تزریق کرد.
امامجمعه میاندوآب با بیان اینکه باید در مقابل آفند دشمن پدافند داشت، اظهار کرد: دشمن دست به جنگ روانی، اقتصادی، تخریب شخصیت میزند و هر روز به یک شکل وارد صحنه میشود تا به اهدافش دست یابد.
وی با بیان اینکه امروز به برکت اقتدار نظام جمهوری اسلامی و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری، کسانی که جرأت ایستادگی در مقابل استکبار را نداشتند، این جرأت را پیدا کردهاند، گفت: این خود آنها بودند که جنگ ۱۲ روزه را شروع کردند و خودشان نیز تقاضای آتشبس کردند و این یعنی اقتدار ایران اسلامی.
حسنزاده با اشاره به اینکه اقتدار ۴۷ سال گذشته ایران اسلامی را هیچ کشوری در دنیا ندارد، افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران، نظامی مقتدر در دنیا بود و در مقابل هیچ قدرتی سر خم نمیکند و همین اقتدار ایران اسلامی سبب بیداری ملتهای آزاده دنیا شده است.
امامجمعه میاندوآب به بیانات مقام معظم رهبری نیز اشاره کرد و گفت: آمریکا باید به همان خیال خام خویش باشد که ما ولایت و از انرژی هستهای و اقتدار موشکی دست برداریم.
وی با تأکید بر اینکه نباید با مشغول شدن به جزئیات، از کلیات و دشمن اصلی که همان آمریکای جنایتکار و سگ هارش در منطقه است؛ غافل شویم، اظهار کرد: باید در مقابل دشمن ایستاد و او را ناکام گذاشت.