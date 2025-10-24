بازیهای آسیایی جوانان؛ مدال برنز دختر تکواندوکار ایران قطعی شد
عسل گل تپه در رقابتهای تکواندو بازیهای آسیایی جوانان و در بخش کیوروگی مدال برنز خود را قطعی کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، رقابتهای تکواندو سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان در بحرین و در بخش کیوروگی از ساعت ۱۴ امروز (جمعه) در مرکز نمایشگاه جهانی بحرین پیگیری شد و عسل گلتپه در وزن ۶۳+ کیلوگرم دختران مقتدرانه حریفی از هند را شکست داد و مدال برنز خود را قطعی کرد.
پرچمدار کاروان ایران در نخستین مسابقه خود در این رقابتها به مصاف فیروزه ارنازارووا از ازبکستان رفت و در پایان ۲ بر یک حریفش را شکست داد و صعود کرد.
نماینده وزن ۶۳+ کیلوگرم دختران در مرحله یکچهارم نهایی رودرروی پریشا سانتوش شتی از هند قرار گرفت و در دو راند پیاپی و با امتیازات عالی ۱۳ بر صفر و ۱۲ بر صفر به برتری رسید تا راهی نیمهنهایی شود.
او برای رسیدن به فینال با لما البقور از اردن مسابقه میدهد. پیش از این بهار طهماسبی در وزن ۴۴- کیلوگرم به یکچهارم نهایی رسیده بود، اما با شکست برابر نماینده اردن از دور مسابقات کنار رفت.