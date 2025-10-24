به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ نمازگزاران مالزیائی بعد از اقامه آئین سیاسی - عبادی نماز جمعه با برپائی راهپیمائی ضد صهیونیستی - آمریکائی، خشم و انزجار خود را از جنایات آشکار رژیم اسرائیل در قتل عام مردم بی دفاع غزه با حمایت تسلیحاتی رئیس جمهور آمریکا فریاد زدند.

معترضان خیابان تن رزاق کوالالامپور را طی کردند و در نزدیکی سفارت آمریکا تجمع کردند و شعار‌های ضد آمریکایی - اسرائیلی سر دادند.

راهپیمایان با شعار‌های "مرگ بر آمریکا، مرگ بر ترامپ، مرگ بر اسرائیل و فلسطین باید آزاد شود" رفتار نمایشی دونالد ترامپ را برای برقراری به اصطلاح صلح در غزه محکوم کردند.

آنان خواستار ایجاد کشور مستقل فلسطین مطابق با مرز‌های قبل از سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شریف شدند.

تظاهر کنندگان همچنین با حضور رئیس جمهور آمریکا در اجلاس آ. سه. آن در کوالالامپور که در هفته پیش رو برگزار می‌شود؛ به شدت مخالفت کردند و از دولت مالزی خواستند از حضور وی که در نسل کشی غزه نقش اساسی دارد، استقبال نکند.