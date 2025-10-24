\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u061b \u00a0\u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u067e\u06cc\u0627\u062f\u0647 \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u062d\u062f\u0648\u062f\u0627 \u06f2 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0646\u0645\u0627\u0632 \u062f\u0631 \u0628\u0644\u0648\u0627\u0631 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0645\u0627\u0647\u062f\u0634\u062a \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0648 \u0628\u0627 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0631\u06a9 \u0628\u0632\u0631\u06af \u0634\u0647\u0631 \u062c\u0646\u0628 \u06af\u0644\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06af\u0645\u0646\u0627\u0645 \u0634\u0647\u0631 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0645\u0633\u0627\u0628\u0642\u0627\u062a \u0648\u0631\u0632\u0634\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0647\u0645\u0686\u0648\u0646 \u062f\u0627\u0631\u062a\u060c \u0637\u0646\u0627\u0628 \u06a9\u0634\u06cc\u060c \u062a\u06cc\u0631\u0627\u0646\u062f\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0648\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0645\u06af\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u0628\u0648\u062f.