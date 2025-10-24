به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ آیت الله عاملی در خطبه‌های نماز جمعه اظهار داشت: خصوصیات این سخنان این بود که حضرت آقا راوی عزت بودند نه ذلّت و تمام آثار جنگ روانی هفته‌های اخیر دشمن را پنبه کردند؛ مخصوصاً اینکه ترامپ را مورد خطاب قرار دادند، یعنی اسرائیل را عددی نمی‌دانند که با آن تخاطب داشته باشند.

وی افزود: تحلیلگران دنیا در خصوص این سخنرانی اظهارات شنیدنی داشتند، عده‌ای گفتند ایران از لاک دفاعی خارج شده و کاملاً استعداد هجوم دارد، عده‌ای گفتند از این سخنرانی معلوم می‌شود که ایران بعد از جنگ ۱۲ روزه به طور خاص روی قدرت دفاعی خود کار کرده است، عده‌ای گفتند ایران از مرحله دفاع و صبر استراتژیک به مرحله مواجهه مستقیم با ایالات متحده و رژیم اشغالگر اسرائیلی وارد شده است.

امام جمعه اردبیل ادامه داد: رهبر معظم مباهات روزانه ترامپ را که می‌گوید از تاسیسات هسته‌ای ایران با بمباران ما چیزی نماند و از این طریق برای خود بیلان کار برای ارائه به ملت آمریکا درست می‌کند کاملاً به هم ریخت و این جمله در تمام رسانه‌های دنیا منتشر شد که «به همین خیال باش».

امام جمعه اردبیل اضافه کرد: رهبر انقلاب با یک جمله نهایت حقارت را برای آمریکا درست کردند آنجا که فرمودند شما چه کاره هستید که برای ما تصمیم بگیرید که آیا حق داریم توان هسته‌ای داشته باشیم یا نداشته باشیم.

آیت الله عاملی افزود: این نوع سخنرانی قطعاً عامل مهم صیانت برای کشور عزیز ما ایران است و این درس بزرگی برای مسئولین نظام است که در اظهارات خود چنان حرف بزنند که دشمن مأیوس شود نه اینکه به گونه‌ای صحبت بکنیم که دشمن علیه امنیت کشور امید پیدا بکند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به تظاهرات اخیر مردم آمریکا علیه رئیس جمهور این کشور گفت: تظاهراتی که این هفته علیه ترامپ در آمریکا برگزار شد همه می‌گویند در تاریخ آمریکا بی‌نظیر است، آنها به نقض آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت آمریکا و نقض قانون اساسی توسط این شخص اعتراض دارند.